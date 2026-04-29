Übt Walentina Doronina Kritik an Leylas Schönheitseingriff?

Jetzt mischt sich offenbar auch Walentina Doronina (25) in die Debatte rund um Leyla Heiters (29) Beauty-Eingriff ein. Die Reality-TV-Kollegin meldete sich auf Instagram zu Wort und übte dabei deutliche Kritik an dem, was ihrer Meinung nach im Netz derzeit propagiert wird. "Leute, ich bin mittlerweile schockiert darüber, was auf Instagram teilweise vorgelebt wird. Statt gesunde Ernährung, Sport und einen bewussten Lifestyle zu fördern, werden oft unnötige Schönheitsoperationen normalisiert. Ich finde diese Entwicklung sehr bedenklich", schrieb sie in einem Post. Dazu teilte Walentina ein zensiertes Bild, auf dem Leyla trotz Unkenntlichmachung zu erkennen ist – ihr Name fällt dabei jedoch nicht.

Zusätzlich screenshotete Walentina eine Nachricht, die offenbar aus Leylas Story stammt. Darin heißt es: "Ich hatte eine Fettabsaugung am 'Doppelkinn' und dann wurde mit Eigenfett etwas das Kinn, die Jawline und die Marionettenfalte aufgefüllt." Leyla hatte sich also erst kürzlich öffentlich zu dem Eingriff bekannt und offen über die Details gesprochen. Viele sehen in Walentinas Post nun eine klare Spitze gegen die Influencerin, auch wenn diese namentlich nicht erwähnt wird.

Auch Yeliz Koc (32) meldete sich in ihrer Instagram-Story zu Wort und stellte den Beauty-Hype in der Influencerwelt infrage. "Was ist mit diesem Schönheitswahn? Was ist da los? Ich sehe nur noch auf Instagram wunderschöne Frauen, die irgendwelche Beauty-Eingriffe machen lassen", sagte sie. Zwar betonte sie, am Ende müsse das jeder selbst entscheiden. Trotzdem fragte sie, ob wirklich alles öffentlich geteilt werden müsse. Dabei wurde Yeliz auch persönlich und erinnerte an ihre eigene OP: "Es kann ja wirklich jeder für sich selbst entscheiden. Ich habe selbst meine Brüste gemacht", erklärte sie.

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Collage: Imago, ActionPress / Simon Pfaff Collage: Walentina Doronina und Leyla Heiter, Realitystars

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Instagram / leylaheiter Leyla Heiter, Influencerin

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Instagram / yelizkoc Yeliz Koc, Influencerin und Reality-TV-Star