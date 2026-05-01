"Ganz andere Pläne": Hört Leyla Heiter mit Reality-TV auf?

Leyla Heiter (29) sorgt mit einer neuen Aussage für Gesprächsstoff: Hört die Reality-Bekanntheit etwa mit TV-Shows auf? In einer Fragerunde auf Instagram will ein Fan wissen, ob die frühere Der Bachelor-Kandidatin sich noch einmal eine Teilnahme an einem Format wie dem Dschungelcamp vorstellen kann – dort hatte sie einst ihren heutigen Mann Mike Heiter (33) kennengelernt. Leyla macht klar, dass sich bei ihr gerade einiges verändert. Sie verrät, dass sie im Moment andere Pläne verfolgt und sich beruflich neu orientiert.

In ihrem Statement schrieb Leyla: "Momentan habe ich erstmal ganz andere Pläne und orientiere mich etwas um. Das, was ich vorhabe, nimmt auch sehr, sehr viel Zeit in Anspruch." Gleichzeitig machte sie deutlich, dass sie nicht komplett von der Bildfläche verschwinden will: "Trotz allem werde ich natürlich weiterhin stattfinden, nur halt eben anders als davor, aber wie es irgendwann mal aussieht, das steht in den Sternen." Was genau das neue Projekt ist, verriet sie nicht.

Abseits der Showbühne teilt Leyla private Momente mit ihrer Community – oft zusammen mit ihrem Mann Mike Heiter. Erst kürzlich dokumentierte die Influencerin einen Beauty-Eingriff und meldete sich mit Verband am Kinn aus dem Bett, während Mike an ihrer Seite war. Dabei blieb sie humorvoll und nahm ihre Fans offen mit durch die Tage nach der Behandlung. Auf Instagram zeigt die 29-Jährige außerdem immer wieder gemeinsame Alltagsmomente mit dem Realitystar, Urlaubsgrüße und kurze, ungefilterte Updates. Ihre Nähe zur Community und der regelmäßige Austausch mit Followern gehören längst zu ihrem Markenzeichen.

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Instagram / leylaheiter Leyla Heiter, März 2026

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Getty Images Leyla und Mike Heiter bei der Gala "Ein Herz für Kinder" in Berlin

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Instagram / leylaheiter Leyla Heiter, April 2026