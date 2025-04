Genie hinter WM-Song: Amadou Bagayoko stirbt mit 70 Jahren

Er war das musikalische Talent, das den bekannten WM-Song "Zeit, dass sich was dreht" gemeinsam mit Herbert Grönemeyer (68) zu einem weltweiten Hit machte. Nun ist Amadou Bagayoko im Alter von 70 Jahren am gestrigen Freitag in seiner Geburtsstadt Bamako in Mali verstorben. Den Tod des berühmten Gitarristen und Sängers des Duos Amadou & Marian bestätigte sein Schwiegersohn gegenüber Mirror. Amadou sei schon viele Jahre schwer krank gewesen. Am Tag seines Todes habe man den Musiker noch ins Krankenhaus eingeliefert.

Ihr einzigartiger Stil, modernen Pop und Rock mit westafrikanischen Klängen zu mischen, verhalf dem Musiker-Duo zu einer erfolgreichen Karriere: Der WM-Song von 2006 wurde nicht nur in der deutschen Version ein Hit, sondern auch als englische Fassung mit dem Titel "Celebrate the Day" Titelsong der Fußball-Weltmeisterschaft im Jahr 2006. Das Album "Welcome to Mali" brachte seinen Schöpfern 2008 eine Nominierung für das beste zeitgenössische World-Music-Album ein. 2009 traten Amadou & Marian gemeinsam mit Coldplay sogar beim Nobelpreis-Konzert auf und spielten auf vielen großen Musik-Festivals, wie zum Beispiel Glastonbury.

1954 wurde Amadou in der Hauptstadt von Mali geboren. Bereits im Alter von 15 Jahren ereilte ihn ein gesundheitlicher Schicksalsschlag, als er infolge eines angeborenen grauen Stars sein Sehvermögen verlor. Diese Einschränkung stand ihm bei seiner Karriere aber nicht im Weg. Bevor er zum Weltstar wurde, studierte er am Institut für Jungblinde in Mali Musik.

Getty Images Amadou & Mariam bei der Fußball-WM 2010

Getty Images Amadou Bagayoko, Sänger

