Herbert Grönemeyer widmet Amadou Bagayoko rührende Worte

Die Musikwelt trauert um Amadou Bagayoko, den gefeierten Gitarristen und Teil des Duos Amadou & Mariam, der vor wenigen Tagen verstarb. Auch Herbert Grönemeyer (68), der mit dem Gitarristen musikalisch zusammengearbeitet hatte, verabschiedete sich nun öffentlich von ihm. Auf Instagram teilte der Musiker rührende Worte: "Wir sind unfassbar traurig und wehmütig. Welch ein außergewöhnlicher, herzlicher Mensch und welch ein riesiges Geschenk, mit ihm Musik machen und ihn live erleben zu dürfen." Mit seinem unverkennbaren Stil habe Amadou die Musik tief berührt und geprägt, so Herbert in seinem bewegenden Post.

Die Zusammenarbeit der beiden Musiker war von gegenseitigem Respekt und kreativer Inspiration geprägt. In seinem Beitrag betonte Herbert die außergewöhnliche Begabung des verstorbenen Gitarristen: "Er spielt virtuos, lebendig und eigenständig rollend Gitarre wie sonst niemand und treibt dir damit die Musik durch jede einzelne Zelle." Zudem richtete er liebevolle Worte an Amadous Ehefrau und musikalische Partnerin Mariam Doumbia: "Wir denken fest an Mariam, seine Frau und wunderbare Gesangspartnerin, und wünschen Amadou eine sanfte, stille Reise." Das Duo Amadou & Mariam erlangte weltweiten Ruhm mit seiner einzigartigen Verbindung aus traditionellen malischen Klängen und modernen Pop-Elementen.

Amadou und seine Frau Mariam waren nicht nur auf der Bühne ein eingespieltes Team – sie verband eine tiefe, unerschütterliche Liebe. Beide verloren bereits in ihrer Kindheit ihr Augenlicht, fanden jedoch in der Musik und in ihrer Verbindung zueinander eine Kraft, die sie zu einem der inspirierendsten Duos weltweit machte. Gemeinsam wurden sie zu Botschaftern afrikanischer Kultur und verkörperten wie kaum jemand sonst Toleranz, Menschlichkeit und musikalische Vielfalt. Herbert zeigt sich tief beeindruckt von Amadou, der nicht nur durch sein musikalisches Talent, sondern auch durch seine außergewöhnliche Persönlichkeit berührte. Mit seinem Tod verliert die Welt nicht nur einen herausragenden Künstler, sondern auch einen besonderen Menschen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Amadou Bagayoko, Sänger

Anzeige Anzeige

Getty Images Das Duo Amadou & Mariam bei der Fußball-WM, 2010