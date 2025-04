Nach DSDS-Aus: Pietro Lombardi erwägt einen TV-Ruhestand

Pietro Lombardi (32) hat nach seinem Abschied als Juror der Casting-Show Deutschland sucht den Superstar angedeutet, sich aus dem TV-Geschäft zurückziehen zu wollen. Der Sänger erklärte in einer Instagram-Fragerunde, dass er seit seinem letzten Auftritt im November 2024 alle TV-Anfragen abgelehnt habe, darunter auch eine Einladung zur Show The Masked Singer. "Eine kleine Pause ist mal gut nach 15 Jahren TV", so der Musiker. Gleichzeitig ließ er die Tür in Richtung Fernsehkarriere allerdings offen: "Wenn das richtige Format nicht kommt, sage ich danke und beende die TV-Karriere. Aber glaubt mir, es wird kommen."

Pietro wurde 2011 durch seinen Sieg bei DSDS bekannt und baute sowohl als Musiker als auch im Fernsehen eine vielfältige Karriere auf. Neben zahlreichen Auftritten in Reality-Formaten wie "Der VIP Bus - Promis auf Pauschalreise" oder "Global Gladiators" saß er dann später während vier Staffeln als Juror neben Dieter Bohlen (71) in der DSDS-Jury. Doch in der aktuellen Phase zählt für den Sänger laut eigener Aussage vor allem Authentizität und Identifikation mit einem Projekt – eine hohe Gage spiele für ihn keine Rolle, wie er betonte.

Neben seiner Karriere scheint der Fokus des Sängers aktuell vor allem auf seinem Privatleben zu liegen. Zusammen mit seiner Verlobten Laura Maria Rypa (29), mit der er seit 2020 eine immer wieder von Höhen und Tiefen geprägte Beziehung führt, hat er zwei gemeinsame Söhne. In der Fragerunde auf Instagram sorgte Pietro mit einer Aussage für Spekulationen: "Papa und bald Ehemann sein. Wie jeden Tag." Bereits Ende Oktober 2022 hatte er um die Hand seiner Partnerin angehalten, seitdem warten viele Fans gespannt darauf, wann die Hochzeitsglocken läuten werden. Ein konkretes Datum hat der Sänger allerdings noch nicht verraten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Pietro Lombardi, Sänger

Anzeige Anzeige

Instagram / /lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihren Kindern, März 2025

Anzeige Anzeige