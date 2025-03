Pietro Lombardi möchte, dass Laura seinen Nachnamen annimmt

Pietro Lombardi (32) und Laura Maria Rypa (29) haben inzwischen nicht nur zwei gemeinsame Kinder, die beiden sind auch schon seit 2022 verlobt. Mit der Hochzeitsplanung hatten der Sänger und die Influencerin es in den vergangenen Jahren wohl nicht eilig – in einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram fragt ein Fan jetzt nach, wann Pietro plane, die Mutter seiner Kinder nun endlich zu heiraten. "Mein Bauchgefühl sagt dieses Jahr", erzählt er und verrät auch, worauf er sich dabei wohl am meisten freut: Er wünsche sich, dass Laura seinen Nachnamen annimmt. "Laura Rypa, das ist zu hart. Sie ist eine Laura Lombardi – lasst euch das mal auf der Zunge zergehen", schwärmt er bei dem Gedanken daran.

Ob der gemeinsame Nachname schon beschlossene Sache ist, erwähnt Pietro nicht. Vor der Kamera macht er noch ein paar Scherze darüber, dass sie ihm dann ja nicht mehr weglaufen könne. Darüber braucht er sich aber wohl sowieso keine Sorgen zu machen – erst vor wenigen Wochen widmete die 29-Jährige ihrem Partner einen rührenden Instagram-Post, in dem sie ihm mit süßen Worten ihre Liebe erklärte. Mit diesem Wissen kann Pietro sich voll und ganz der Hochzeitsplanung widmen – sein "Bauchgefühl" alleine wird nämlich wohl nicht reichen, um Laura endlich vor den Altar zu bekommen.

Im Januar 2023 bestätigten Laura und der "Phänomenal"-Interpret die Geburt ihres ersten gemeinsamen Sohnes. Im August vergangenen Jahres wurde Leano zum großen Bruder – und das Familienglück durch den kleinen Amelio perfekt. Pietro ist bereits dreifacher Papa – sein ältester Sohn Alessio stammt aus seiner geschiedenen Ehe mit Sarah Engels (32). Für den einstigen DSDS-Star ist die Familienplanung damit eigentlich abgeschlossen. Seine zukünftige Frau denkt darüber aber wohl anders.

Anzeige Anzeige

Instagram / /lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihren Kindern, März 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi mit seinen Söhnen

Anzeige Anzeige