Sänger Ed Sheeran zeigt seinen bunt tätowierten Oberkörper

Ed Sheeran (34) hat seine Fans auf TikTok mit einem seltenen Einblick in seine beeindruckende Tattoosammlung begeistert. In dem Clip, in dem er augenzwinkernd seine Morgenroutine zeigt, wird deutlich, wie viele farbenfrohe Tattoos der Sänger inzwischen auf seiner Brust, dem Rücken und den Armen trägt. Sie sind das Ergebnis von über 40 Stunden Arbeit des Tätowierkünstlers Kevin Paul. Mit dem Cartoon-Pinguin Pingu, dem Heinz-Ketchup-Logo, einem Lebkuchenmann sowie einem riesigen Löwen-Motiv hat der Musiker zahlreiche bunte Designs auf seiner Haut verewigen lassen. Nutzer kommentierten: "Ich wusste gar nicht, dass er so viele Tattoos hat." Ed selbst nahm das Ganze mit Humor und scherzte über das Video: "Jeder sagt, ich altere rückwärts. Hier ist meine Morgenroutine."

In seiner Parodie nimmt er unter anderem ein Gesichtseisbad, treibt Sport, putzt seine Zähne mit Hot Sauce und pflegt seine Haut mit Orangenschalen. Anschließend steckt er sich zwei Orangenstückchen in die Nasenlöcher. Als er sich dann anzieht, wählt er zwischen mehreren gleichen weißen T-Shirts und einem schwarzen aus und entscheidet sich natürlich für das – für ihn typische – weiße Shirt. Seine Fans sind jedoch nicht nur von seinem Look begeistert, sondern auch von der Aussicht auf neue Musik. Erst kürzlich hatte Ed angedeutet, dass sein heiß erwartetes Album mit dem Titel "Play" bald erscheinen könnte. Medienberichten zufolge soll er das Album bereits einem kleinen Kreis von Branchenexperten in einem Londoner Pub vorgespielt haben. "Es gibt absolute Hits auf dem Album, es wird riesig", verriet ein Insider.

Privat lebt der Chartstürmer, der seit Jahren zu den erfolgreichsten Musikern der Welt zählt, ein eher bodenständiges Leben mit seiner Frau Cherry Seaborn (32) und den gemeinsamen Töchtern Lyra und Jupiter. Trotz seines Superstar-Status bleibt Ed nahbar: In Interviews spricht er gern über seine Liebe zu Familie und Freunden. Sein Lebensstil und sein Sinn für Humor machen ihn zu einem der sympathischsten Stars im Musikgeschäft. Erst kürzlich überraschte er mit einem spontanen Gig in der New Yorker U-Bahn.

TikTok / edsheeran Ed Sheeran putzt sich mit Hot Sauce die Zähne

TikTok / edsheeran Ed Sheeran reibt sich mit Orangenschalen ein

