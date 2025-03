Ed Sheeran begeistert New Yorker mit spontanem U-Bahn-Gig

Ed Sheeran (34) hat U-Bahn-Pendler in New York mit einem außergewöhnlichen Straßenkonzert überrascht: Der Sänger, verkleidet mit einer Perücke, Sonnenbrille und Hoodie, gab in einer U-Bahn-Station den Hit "Pink Pony Club" von der US-Musikerin Chappell Roan (27) zum Besten. Unterstützt wurde er dabei von einer weiteren bekannten Persönlichkeit: dem amerikanischen Talkshow-Host Jimmy Fallon (50). Bereits nach wenigen Takten erkannten Fans trotz der Verkleidung Eds einzigartige Stimme und konnten nicht an sich halten, mitzusingen. Zum Ende der Performance legten der Musiker und der Moderator ihre Tarnung ab und sorgten für große Begeisterung bei den Anwesenden, wie unter anderem ein von USA Today geteiltes Video zeigt.

Bereits kurze Zeit später wurde online heftig über den Auftritt spekuliert: War die Aktion möglicherweise Teil einer Promotion für Eds neues Album? Erst kürzlich soll der Musiker bei einem privaten Event in London neue Songs vorgestellt haben, die laut einem von The Sun zitierten Insider das Potenzial hätten, ein großer Erfolg zu werden. Manche Fans vermuten hingegen, dass der Besuch mit Jimmy in der U-Bahn lediglich eine geplante Einlage für dessen Talkshow gewesen sein könnte. Ed, der seit Jahren mit Hits wie "Shape of You" und "Perfect" begeistert, blickt auf eine beispiellose Karriere zurück – mehrere Grammys und Millionen verkaufter Alben sprechen für sich.

Solche unkonventionellen Auftritte sind bei Ed keine Seltenheit. Erst kürzlich sorgte er in Indien mit einem ähnlich spontanen Straßenkonzert für Aufsehen, das allerdings von der Polizei unterbrochen wurde, da angeblich entsprechende Genehmigungen fehlten. Diese kleinen Gigs spiegeln Eds bodenständigen Stil wider – immerhin begann seine Karriere einst als Straßenmusiker. Privat läuft es bei dem Sänger derzeit offenbar ebenso rund: Mit seiner Frau Cherry Seaborn (32) zieht er zwei Töchter groß, Lyra und Jupiter, und genießt neben all der Musik die Zeit mit seinen Lieben.

Splash News Ed Sheeran in New York im Mai 2023

Getty Images Ed Sheeran und seine Frau Cherry Seaborn bei einem Fußballspiel 2018

