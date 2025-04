TV-Karriere? So könnte es für Mats Hummels weitergehen

Mats Hummels (36) hat eine neue Lebensphase eingeläutet: Der Ex-Nationalspieler wird nach der aktuellen Saison seine Karriere als Profi-Fußballer beenden. Doch wie geht es für den Weltmeister von 2014 weiter? Laut einem Bild-Insider sollen dem 36-Jährigen zahlreiche Angebote vorliegen – insbesondere aus der Fernsehbranche. "Alle großen TV-Sender wollen ihn als Experten", will der Informant wissen. Doch Mats nimmt sich Zeit, um seine neuen Pläne zu sortieren. "Er will erst einmal Abstand gewinnen", heißt es weiter.

Mats soll sich in Rom privat wohlgefühlt haben. Trotzdem soll der Fußballstar seine Rückkehr nach Deutschland planen. Er will zukünftig in München, in der Nähe seines Sohnes Ludwig leben. In welcher Funktion Mats Hummels in Zukunft tätig wird, bleibt abzuwarten. Der Insider rechnet jedoch mit einer Manager- oder Expertenstelle. Denn für seine wortgewandten Analysen war Mats schon als Spieler immer sehr geschätzt.

Hinter Mats Hummels liegt eine beeindruckende Karriere, die er in jungen Jahren bei Bayern München begann und schließlich bei Borussia Dortmund zur Perfektion brachte. Mit der deutschen Nationalmannschaft feierte er 2014 einen historischen Triumph bei der WM in Brasilien. Abschied aus dem aktiven Sport zu nehmen, war für den 36-Jährigen keine leichte Entscheidung. Das machte er bei seiner Verkündung auf Instagram deutlich. "Es ist mit nichts zu vergleichen", fand er emotionale Worte, die seine Dankbarkeit und die Bedeutung des Fußballs für sein Leben unterstrichen.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

Getty Images Mats Hummels beim Abschied vom BVB, September 2024

