Nach über 18 Jahren: Mats Hummels beendet Fußballkarriere

Mats Hummels (36) hat das Ende seiner Fußballkarriere bekanntgegeben. In einem emotionalen Post auf Instagram teilte der AS-Rom-Spieler mit, dass er diesen Sommer seine aktive Zeit als Profi beenden wird. "Nach über 18 Jahren und so vielen Dingen, die mir der Fußball gegeben hat, beende ich diesen Sommer meine Karriere", erklärte der Weltmeister von 2014 emotional. Begleitet wurde seine Botschaft von bewegenden Szenen seiner Laufbahn, darunter Bilder des WM-Triumphes der deutschen Nationalmannschaft in Brasilien.

Sein Statement gab tiefe Einblicke in seine Gefühlswelt. Mats erinnerte sich nicht nur an die Spiele vor vollen Stadien, sondern auch an die besondere Gemeinschaft mit Teamkollegen und Trainern: "Es macht mich jetzt schon emotional. Es wird mich noch emotionaler machen, wenn es dann wirklich irgendwann endgültig nicht mehr da ist." Trotz der Wehmut zeigte er sich dankbar: "Es ist mit nichts zu vergleichen und vor allem auch, glaube ich, durch nichts zu ersetzen danach. [...] Aber das überhaupt gehabt zu haben in der Karriere, bedeutet mir alles." Fans und Weggefährten würdigten seine Worte mit zahlreichen Kommentaren und Danksagungen.

Mats Hummels begann seine Karriere bereits in jungen Jahren und wurde schnell zu einer festen Größe im deutschen Fußball. Geboren in Bergisch Gladbach und ausgebildet in der Jugend von Bayern München, blühte er später bei Borussia Dortmund auf, wo er zu einem der besten Verteidiger Europas wurde. Nach insgesamt 13 Jahren bei den Schwarzgelben unterschrieb er im September 2024 einen Einjahresvertrag bei der AS Rom. Mit diesem kurzen Ausflug in den italienischen Fußball endet seine Karriere in diesem Sommer.

Anzeige Anzeige

Getty Images Mats Hummels, März 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Mats Hummels beim Abschied vom BVB, September 2024

Anzeige Anzeige