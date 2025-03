Diese Schwangerschaftsgelüste hat Paulina Pilch aktuell

Reality-Sternchen Paulina Pilch ist derzeit in freudiger Erwartung ihres allerersten Nachwuchses. Wie die einstige Are You The One – Reality Stars in Love-Teilnehmerin gegenüber Promiflash verriet, ist sie bereits im vierten Monat der Schwangerschaft angekommen. Hat sie denn mittlerweile schon bestimmte Essensgelüste? Tatsächlich gibt es etwas, worauf sie gerade richtig abfährt, wie sie im Interview ausplauderte: "Meine größte Schwäche sind zurzeit rote Paprika." Abgesehen davon esse sie alles, worauf sie gerade Lust hat – und was ihr natürlich in der Schwangerschaft ohne Bedenken erlaubt ist, zu essen.

Erst Anfang des Monats begeisterte Paulina ihre Community mit den süßen Babynews auf Instagram. Dazu postete die Reality-TV-Darstellerin ein paar niedliche Fotos, auf denen sie und ihr Partner Adi – mit dem sie offiziell seit November 2023 zusammen ist – ein Ultraschallbild ihres noch ungeborenen Kindes in die Kamera halten. Dazu schrieb Paulina mit einem Augenzwinkern: "Fügen ein neues Mitglied zu unserer Gruppe hinzu."

Dass sie überhaupt schwanger wurde, war auch für Paulina eine schöne Überraschung. Die Influencerin leidet nämlich seit ihrer Teenagerzeit unter Endometriose. Schon damals wiesen sie Ärzte darauf hin, dass sie durch die Erkrankung schwere Einschränkungen bezüglich ihrer Fruchtbarkeit haben wird. "Ich hatte, glaube ich, noch nie so eine Freude in mir wie in diesem Moment", erinnerte sich Paulina im Promiflash-Interview an den Moment, an dem sie trotz der Diagnose von ihrer Schwangerschaft erfuhr.

Instagram / paulinapilch Pauline Pilch Babyverkündung

Instagram / paulinapilch Paulina Pilch mit ihrem Freund

