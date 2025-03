Wünscht sich schwangere Paulina Pilch Jungen oder Mädchen?

Vor wenigen Tagen überraschte Paulina Pilch ihre Fans mit einer zuckersüßen Nachricht: Die Are You The One – Reality Stars in Love-Bekanntheit wird zum ersten Mal Mama! Mit Promiflash hat die Beauty über ihre erste Schwangerschaft gequatscht und auch verraten, ob sie und ihr Partner Adi sich über ein bestimmtes Baby-Geschlecht besonders freuen würden. "Alles rund um das Geschlecht hat keine Priorität für uns", betont Paulina und stellt damit klar, dass es ihr völlig egal ist, ob sie ein Mädchen oder einen Jungen bekommt.

Das Allerwichtigste für die 28-Jährige sei, ein gesundes Baby auf die Welt zu bringen: "Wir wünschen uns in erster Linie, dass alles gut verläuft – vor allem durch mein Risiko – dass unser Kind gesund zur Welt kommt." Der Realitystar leidet nämlich unter Endometriose. Aktuell habe sie häufiger mit Ohnmachtsanfällen und Schlappheit zu kämpfen, ansonsten gehe es ihr aber prima – Paulina genießt ihre gewünschte Schwangerschaft in vollen Zügen.

Die Beziehung zu ihrem Freund machte Paulina im November 2023 öffentlich – zuvor hatte sie bereits in mehreren Dating-Formaten vergeblich nach der wahren Liebe gesucht. An der Seite von Adi ist sie aber mehr als glücklich, vor allem als das Paar die Babynews mit der Welt teilte. "Fügen ein neues Mitglied zu unserer Gruppe hinzu", schrieb die Brünette zu einem kurzen Instagram-Video, auf dem am Strand in den Sand die Worte "Baby 2025" geschrieben stehen. Dazu teilte sie noch mehrere Polaroid-Aufnahmen von sich und ihrem Liebsten, wie sie strahlend ein Ultraschallbild ihres kleinen Wunders in die Kamera halten.

Instagram / paulinapilch Paulina Pilch, Oktober 2024

Instagram / paulinapilch Paulina Pilch mit ihrem Freund

