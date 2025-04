Abnehmreise: Twenty4tim hat die 30-Kilogramm-Marke geknackt

Twenty4tim (24) hat einen bedeutenden Meilenstein auf seiner Abnehmreise erreicht. Auf Instagram teilte er die Neuigkeit am Wochenende mit seinen über drei Millionen Followern: "Ich habe offiziell 30 Kilogramm abgenommen. Ich stand eben auf der Waage. [...] Was ich gesehen habe, konnte ich erst nicht glauben." Er beschreibt, dass das Thema Gewicht für ihn schon immer besonders schwierig war: "Tränen, Wut und Ängste waren anfangs meine Begleiter." Mithilfe von gesunder Ernährung und viel Sport fühle sich der Influencer aber immer wohler in seiner Haut.

Doch der Weg zu diesem Punkt war für Tim alles andere als einfach. Besonders in seiner Jugend hatte der einstige Dschungelcamp-Kandidat mit einer Essstörung und Mobbing zu kämpfen. Auch während seiner Karriere auf Social Media haderte der Blondschopf immer wieder mit seinem Körper. "2022 habe ich aufgrund des Online-Hasses angefangen, meinen Körper zu vernachlässigen. Zwei- bis dreimal in der Woche stand Pizza auf der Tagesordnung. Ich habe meine Rollläden nicht mehr hochgezogen und Treffen mit Freunden vermieden oder sogar abgesagt", gab der YouTuber vor wenigen Wochen zu.

Eine Problemzone des 24-Jährigen war seine Brust. Durch seine Gynäkomastie waren seine Brustdrüsen stark vergrößert, was dem Internet-Star optisch gar nicht gefiel. Obendrein litt er aufgrund von Verhärtungen in seiner Brust an Schmerzen. Deshalb ließ sich der Internet-Star im Herbst des vergangenen Jahres operieren. Mit dem Ergebnis war der Kölner mehr als zufrieden. Kurz nach dem Eingriff erklärte er auf Social Media: "Man sieht schon, wie 'maskulin' meine Brust geformt wurde."

Twenty4tim, Influencer

Twenty4tim im Oktober 2024

