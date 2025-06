Twenty4tim hat Kontakt zu abgetauchter Kim Virginia Hartung

Die Fans machen sich derzeit große Sorgen um die Reality-TV-Bekanntheit Kim Virginia Hartung (30). Kürzlich löste sie ihre Verlobung mit Nikola Glumac (29) auf, berichtete von häuslicher Gewalt und ließ sich im Krankenhaus behandeln. Für ihren Ex-Verlobten und ihre Mutter ist sie zudem derzeit nicht zu erreichen, wie Nikola im Netz berichtete. Kims Freund und Dschungelcamp-Kollege Twenty4tim (24) kann die Fans nun beruhigen. "Da mir enorm viele, anscheinend äußerst besorgte Fans von ihr schreiben, möchte ich das hier kurz loswerden: Ja, ich hatte vor Kurzem noch Kontakt zu Kim. Ich konnte sie erreichen. Und ja, wir schreiben", macht der Influencer publik.

Das Drama um Kim begann, als sie öffentlich machte, dass sie sich von Nikola getrennt hat. Obwohl sie beteuerte, dass er sie nicht geschlagen habe, scheinen sie im Streit auseinandergegangen zu sein. Denn Kim stellte klar, dass sie nichts mehr mit dem ehemaligen Temptation Island-Teilnehmer zu tun haben will. Nikola hingegen zeigte sich im Netz einsichtig. "Dann habe ich gestern gelesen, dass Kim kein Bock mehr hat. Dass für sie dieses Kapitel abgeschlossen ist, obwohl ich da noch Hoffnung hatte. Ich hasse mich selbst dafür, ich habe krassen Mist gebaut", betonte er reumütig.

Kim Virginia Hartung bemüht sich derweil um ihre mentale Gesundheit. Nach eigenem Bekunden hat sie sich bereits an einen Therapeuten in Dubai gewandt, um die jüngsten Ereignisse zu verarbeiten. Der Fokus auf therapeutische Unterstützung deutet darauf hin, dass die schwangere Reality-TV-Darstellerin versucht, Stabilität in ihrem Leben zurückzugewinnen. Fans hoffen, dass ihr guter Freund Twenty4tim durch seinen Kontakt zu Kim zumindest ein wenig Ruhe in die angespannte Situation bringen kann. Die beiden verbindet eine enge Freundschaft, seit sie gemeinsam im Dschungelcamp teilgenommen haben.

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, April 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung im Juni 2025

