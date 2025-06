"Fass ist voll": Twenty4tim geht wegen Stalker zur Polizei

Twenty4tim (24) muss sich momentan mit einer äußerst unangenehmen Situation auseinandersetzen: Der Influencer wird von einem Stalker belästigt, der ihn wohl sogar beim Duschen durch das Fenster fotografiert hat. Diese Bilder wurden unrechtmäßig veröffentlicht, was zu einem Strom an Nachrichten und Clips führte, die ihn zutiefst erschüttert haben. Nun hat Tim entschieden, dies nicht länger hinzunehmen. "Gerade eben wurde eine entscheidende Grenze überschritten. Das Fass ist voll. Dann muss es eben der Weg zur Polizei sein. Nicht mein Problem!", schreibt er in seiner Instagram-Story.

Tim erklärt sauer, dass dieser Vorfall für ihn das Fass endgültig zum Überlaufen gebracht habe. "Es ist seit fünf Tagen der reinste Terror. Und jetzt ist Feierabend, es ist wirklich Schicht im Schacht", schreibt der Webstar weiter. Er fühle sich momentan eklig und sei einfach nur stinksauer. Zuletzt hieß es, Tim solle Beweise für das Stalking sammeln. "Ganz ehrlich, Leute – hab ich jetzt. [...] Fotos sind im Umlauf, aber ganz ehrlich, das ist ja nicht mal das Schlimmste. Es kann doch nicht sein, wenn ich meine eigenen Storys gucke, dass ich Angst habe", regt sich der 24-Jährige weiter auf.

Bereits vor wenigen Tagen zeigte sich Twenty4tim sichtlich erschöpft und emotional ausgelaugt, als er auf Social Media über die Belastung durch den Stalker sprach. Der sonst so lebensfrohe Content-Creator offenbarte, wie sehr ihn die Situation mitnimmt. "So langsam fehlt mir jegliche Kraft", gestand Tim offen und ehrlich. Der ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmer habe in den vergangenen Tagen deswegen sehr viel weinen müssen.

Instagram / twenty4tim Twenty4tim, Sänger

Instagram / twenty4tim Twenty4tim im April 2025

