Fix und fertig: Twenty4tim leidet unter seinem Stalker

Social-Media-Star Twenty4tim (24) kämpft derzeit mit einer belastenden Situation, die ihn komplett aus der Bahn wirft. Wie er in seiner Instagram-Story berichtet, wird er von einem Stalker verfolgt, was ihn extrem mitnimmt. "So langsam fehlt mir jegliche Kraft", schreibt er verzweifelt und fügt hinzu, dass er aktuell nur noch weinen kann. Offenbar wurde ihm geraten, Beweise zu sammeln, um gegen die Bedrohung vorgehen zu können. Doch der Influencer zeigt sich skeptisch: "Wieso muss denn immer erst etwas passieren?", fragt er bedrückt.

Die aktuelle Situation treibt ihn nun an einen Punkt, an dem ihm sogar seine eigenen Instagram-Stories Angst machen. Obwohl ihm nahegelegt wurde, die relevanten Informationen und Beweismittel zu sichern, bleibt unklar, ob und wie die Behörden oder andere Instanzen ihm in dieser schwierigen Lage helfen können. In der Vergangenheit war der Sänger und Reality-TV-Star immer offen gegenüber seiner Community und teilte sowohl Höhen als auch Tiefen seines Lebens, doch dieser Vorfall scheint ihn besonders hart zu treffen.

Bereits zuvor hatte der Influencer beunruhigende Erlebnisse geschildert, die darauf hindeuteten, dass er es mit einem obsessiven Verfolger zu tun haben könnte. Besonders schockierend war ein Erlebnis, bei dem Twenty4tim berichtete, dass er nachts Blitzlichter durch sein Fenster beobachtet habe. Der junge Social-Media-Star, der dafür bekannt ist, sein Leben offen mit seiner Fangemeinde zu teilen, hat in den letzten Jahren eine riesige Community aufgebaut. Doch Vorfälle wie dieser werfen einen Schatten auf den glanzvollen Alltag eines Influencers und zeigen, dass Popularität nicht immer nur positive Seiten hat.

