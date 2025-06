Update: Twenty4tims Stalker beobachtet ihn wohl schon länger

Twenty4tim (24) durchlebt aktuell einen Albtraum: Der Influencer muss sich seit einiger Zeit mit einem Stalker auseinandersetzen. Zuletzt fotografierte der unbekannte Täter ihn durch die Fenster seines Zuhauses und veröffentlichte die Aufnahmen, die ihn sogar beim Duschen zeigten, unrechtmäßig. In seiner Instagram-Story erzählt der ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmer jetzt, wie der Stand der Dinge ist. "Anscheinend geht das Ganze schon etwas länger, da jetzt auch Bilder aufgetaucht sind, als ich mit meiner Zuschauerin frühstücken war. Zumindest erkenne ich mein Outfit auf den Fotos wieder", schildert er.

Für den beliebten Content Creator ist es ein beängstigender Einblick in die Nachstellungen des Stalkers, der offenbar systematisch und über längere Zeit hinweg Details aus Tims Leben festhält. Die Situation setzt ihm ordentlich zu, weshalb er erst kürzlich entschied, Anzeige bei der Polizei zu erstatten. "Ganz egal, ob 'Streich' oder absichtliches Stalking, beides fällt langsam in dieselbe Kategorie", betont der 24-Jährige außerdem und ergänzt: "Obendrein ist es respektlos, vor allem wenn man merkt, dass es mich so sehr beschäftigt und nun auch körperlich beeinträchtigt."

Die Social-Media-Persönlichkeit schilderte vor wenigen Tagen, dass sie von einem Fremden verfolgt wird. "So langsam fehlt mir jegliche Kraft", offenbarte er im Netz. Als ihn dann zahlreiche Nachrichten und Clips erreichten, die ihm bewusst machten, dass der Stalker einige Aufnahmen veröffentlicht hatte, reichte es Tim: Er erklärte, die Belästigung nicht länger hinzunehmen. "Gerade eben wurde eine entscheidende Grenze überschritten. Das Fass ist voll. Dann muss es eben der Weg zur Polizei sein. Nicht mein Problem!", stellte er klar.

Twenty4tim, Influencer

Twenty4tim, Juni 2025

