Das ging bei Cosimo Citiolos Hochzeit fernab der Kameras ab

Cosimo Citiolo (43) und seine Partnerin Nathalie Gaus haben sich vor Kurzem das Jawort gegeben – und das in Italien, umgeben von einer traumhaften Kulisse. Für ihre Show "My Big Fat Italian Wedding - Nathalie & Cosimo heiraten!" wurde der große Tag von einem Kamerateam begleitet, das jeden Moment der Feierlichkeiten festhielt. Doch was geschah eigentlich, als die Kameras ausgingen? Cosimo verrät im Gespräch mit Promiflash: "Egal ob die Kameras laufen oder nicht – wir sind immer die Gleichen." Nathalie muss schmunzeln und fügt hinzu: "Am nächsten Tag waren wir leider richtig verkatert."

Trotz eines ausgelassenen Abends hätten die frisch Vermählten ihre Gäste am nächsten Tag nicht vernachlässigen wollen. Cosimo habe die Gelegenheit wahrgenommen, um den noch verbliebenen Hochzeitsgästen seine italienische Heimat näherzubringen. "Wir haben gut gegessen und den Gästen die schönsten Orte gezeigt", berichtet der Sänger im Promiflash-Interview. Zu ihrer Hochzeit lud das Paar neben seiner Familie auch Berühmtheiten wie Rapper Kay One (40) oder Forsthaus Rampensau-Star Gina-Lisa Lohfink (38) ein.

Neben der ausgelassenen Feier in Italien war die Hochzeitsnacht von Cosimo und Nathalie ein weiteres Gesprächsthema. Nathalie hält sich gegenüber Promiflash bedeckt und merkt kurz angebunden an: "Die Hochzeitsnacht war so na ja." Cosimo, der als "Checker vom Neckar" bekannt ist, erklärt wiederum: "Ja, wegen des ganzen Stresses. Die Verantwortung für die ganzen Leute, ob sie die Flüge bekommen, später dann für die ganze feiernde Meute." Trotz dieser Stressfaktoren und viel Alkohol hätten es die frischgebackenen Eheleute jedoch geschafft, die Hochzeit gebührend ausklingen zu lassen, wie Nathalie augenzwinkernd hinzufügt: "Die Ehe wurde vollzogen."

Instagram / cosimoofficial Cosimo Citiolo und Nathalie Gaus, 2025

RTL2 Cosimo Citiolo und Nathalie Gaus

