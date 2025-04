Selten: Heike Makatsch teilt Schnappschuss mit ihrer Tochter

Heike Makatsch (53), bekannt aus Filmen wie "Hilde" und Tatsächlich... Liebe, hat auf Instagram ein besonders privates Bild geteilt. Zu sehen ist die Schauspielerin, wie sie ihre Tochter auf dem Arm hält. In dem Beitrag bezeichnete Heike ihre kleine Tochter mit Trystan Pütter (44) liebevoll als "Glücksbringer". Solche persönlichen Einblicke postet die Wer stiehlt mir die Show?-Moderatorin nur selten, was die Fans umso mehr begeistert. Anlass für das Foto war offenbar die erfolgreiche Teilnahme an der Show, bei der sie sich zuvor gegen den Sänger Rea Garvey (51) beweisen konnte.

In der vergangenen Sendung gelang es ihr, sich gegen ihre Mitstreiter, unter denen sich auch der ursprüngliche Host Joko Winterscheidt (46) sowie der amtierende Moderator und irische Musiker befand, durchzusetzen. Heike überzeugte mit ihrem Wissen, vor allem in der Kategorie Literatur, und holte sich den Sieg. Mit ihrem Triumph sicherte sie sich nicht nur die Moderation der nächsten Sendung, sondern schrieb auch ein kleines Stück Geschichte in der Show, da in dieser Staffel alle prominenten Kandidaten einmal selbst die Bühne als Gastgeber betreten können.

Ihre Fans kennen Heike vorrangig als erfolgreiche Schauspielerin, die sich sogar international einen Namen gemacht hat. Doch ihr Dasein als Filmstar genügt der 53-Jährigen offensichtlich nicht – sie hat inzwischen einen weiteren Karriereweg eingeschlagen! Ihr zweites berufliches Standbein hat jedoch überraschenderweise absolut gar nichts mit der glamourösen Filmbranche zu tun: Sie arbeitet nebenberuflich nämlich als Yogalehrerin in Berlin. Auf der öffentlichen Homepage von Spirit Yoga formulierte sie: "Yoga hilft mir, den hohen Wellen und tiefen Tälern des Lebens gelassener zu begegnen. Wenn ich diese Fähigkeit durch die Praxis weitergeben kann, dann macht mich das glücklich."

Getty Images Rea Garvey, August 2024

Getty Images Trystan Pütter und Heike Makatsch, Januar 2025

