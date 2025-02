Von VIVA zu Hollywood: So wurde Heike Makatsch weltberühmt

Heike Makatsch (53), die ihre Laufbahn als VIVA-Moderatorin begann, hat sich in ihrer beeindruckenden Karriere von der deutschen Leinwand bis nach Hollywood vorgearbeitet. Bereits in den 1990er-Jahren feierte sie erste Erfolge in Filmen wie "Männerpension", wofür sie als beste Nachwuchsschauspielerin ausgezeichnet wurde. Durch Produktionen wie "Resident Evil" und Tatsächlich … Liebe an der Seite von Stars wie Alan Rickman (✝69), Hugh Grant (64) und Emma Thompson (65) wurde sie auch international bekannt. Doch auch im deutschen Fernsehen machte sie Eindruck – zuletzt als Kommissarin Ellen Berlinger im ARD-Tatort, von dem sie sich nach sieben Jahren im Oktober 2023 verabschiedete.

Neben ihrer Schauspielerei überzeugte Heike auch durch ihre große Bandbreite an weiteren Talenten. Sie schrieb das Buch "Keine Lieder über Liebe – Ellens Tagebuch" und glänzte mit ihrer Stimme als Synchronsprecherin und Sängerin. In der Filmbiografie "Hilde" verkörperte sie Hildegard Knef und sang selbst Teile des Soundtracks ein – eine Leistung, die Kritiker und Fans gleichermaßen überzeugte. 2025 geht die 53-Jährige aber neue Wege, denn ab März 2025 ist sie Teil des beliebten ProSieben-Formats Wer stiehlt mir die Show?, wo sie Moderator Joko Winterscheidt (46) in Quizrunden herausfordert.

Ihr Privatleben verlief ebenso facettenreich wie ihre Karriere. Zwischen 1996 und 2004 war Heike mit dem britischen Schauspieler Daniel Craig (56), dem späteren James Bond-Darsteller, zusammen. Nach der Trennung fand sie in Max Schröder, dem Schlagzeuger von Tomte, eine neue Liebe und gründete mit ihm eine Familie. Gemeinsam bekamen sie zwei Töchter, bevor sich die Wege des Paares 2014 trennten. Ihre dritte Tochter kam 2015 zur Welt. Heute lebt Heike ihr Familienglück mit Trystan Pütter (44), widmet sich dabei aber weiterhin mit Leidenschaft ihren sozialen Engagements, etwa als Botschafterin für "Oxfam". Auch ihre Liebe zur Musik, insbesondere für Country und die Beatles, begleitet sie durch ihr Leben.

Getty Images Heike Makatsch, Mai 2024

Getty Images Heike Makatsch und Daniel Craig, 2003

