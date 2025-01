Heike Makatsch verblüfft mit unerwartetem Karrierewechsel

Die Fans kennen Heike Makatsch (53) als erfolgreiche Schauspielerin, die sogar international einen Namen hat. Doch ihr Dasein als Filmstar genügt Heike nicht mehr – sie hat einen neuen Karriereweg eingeschlagen! Ihr zweites berufliches Standbein hat überraschenderweise aber absolut nichts mit der Filmbranche zu tun: Sie arbeitet nebenberuflich als Yoga-Lehrerin in Berlin. Auf der Homepage von Spirit Yoga schreibt sie: "Yoga hilft mir, den hohen Wellen und tiefen Tälern des Lebens gelassener zu begegnen. Wenn ich diese Fähigkeit durch die Praxis weitergeben kann, dann macht mich das glücklich."

Die 53-Jährige hat bereits im Jahr 2021 bei Spirit Yoga eine Grundausbildung absolviert. In dem Trainerteam ist sie aber nicht die Einzige, die eine prominente Lehrerin ist. Die Gründerin der Studio-Kette ist die bekannte Schauspielerin Patricia Thielemann, die unter anderem in der Erfolgsserie Lindenstraße dabei war. Ebenfalls zum Personal gehört die Sängerin und Moderatorin Kate Hall (41), die privat mit Choreograf Detlef D! Soost (54) verheiratet ist.

Die Tatsache, dass Heike einen Ausgleich zu ihrem stressigen Alltag braucht, ist durchaus nachvollziehbar. Schließlich wirkte die Darstellerin im Laufe der Jahre an namhaften Projekten wie "Die Bücherdiebin" oder "Ich war noch niemals in New York" mit. Zu den berühmtesten Filmen zählt sicherlich auch der Weihnachtsklassiker Tatsächlich... Liebe. Während etliche Fans den Hit Jahr für Jahr anschauen, hat Heike hingegen keine Lust darauf, wie sie RTL verriet. Sie erklärte: "Eigentlich gucke ich ihn nicht mehr. Also ich habe ihn schon ewig nicht mehr gesehen."

