Heike Makatsch guckt sich "Tatsächlich… Liebe" nicht mehr an

Für viele ist der Weihnachtsfilm Tatsächlich... Liebe ein absolutes Muss im Laufe der besinnlichen Feiertage. Während zahlreiche Fans des Blockbusters ihn Jahr für Jahr wieder anschauen, hat ausgerechnet eine Darstellerin aus dem Hit keine Lust darauf: Heike Makatsch (53)! Die Schauspielerin schlüpfte darin in die Rolle der anrüchigen Mia, die ihren Chef, der von Alan Rickman (✝69) verkörpert wurde, um den Finger wickeln will. Im Interview mit RTL erklärte Heike: "Eigentlich gucke ich ihn nicht mehr. Also ich habe ihn schon ewig nicht mehr gesehen."

Obwohl der Film offensichtlich keine größere Bedeutung für Heike in ihrer Weihnachtstradition hat, ist sie dankbar für all den Zuspruch der zahlreichen Anhänger von "Tatsächlich... Liebe". Sie schwärmte: "Ich freue mich, dass er so viel Anklang über die Jahre findet bei den Menschen und dass er immer noch Herzen erwärmt und zur Weihnachtszeit noch geguckt wird." Für die Nebendarstellerin war dieses Projekt jedoch "eher eine kleinere Arbeit", bei der sie die Zusammenarbeit mit Weltstars wie Hugh Grant (64) und Colin Firth (64) aber als "gute Erfahrung" in Erinnerung behält.

Obwohl der Kultfilm seit vielen Jahren immer wieder angesehen wird, gibt es nach wie vor einige eher unbekannte Fakten zu dem Klassiker. So hält die Produktionsgeschichte von "Tatsächlich... Liebe" mit Sicherheit einige Überraschungen für die treuen Fans bereit. Der Regisseur Richard Curtis (68) verriet beispielsweise im Director's Cut des Werks, dass die Anfangssequenz am Londoner Flughafen Heathrow keine gestellte Szene sei. Tatsächlich werden im Film vollkommen echte Begegnungen gezeigt: "Dieses Material wurde mit einer versteckten Kamera aufgenommen, die eine ganze Woche lang im Flughafen Heathrow stand."

Anzeige Anzeige

ActionPress Emma Thompson und Alan Rickman in "Tatsächlich... Liebe"

Anzeige Anzeige

ActionPress / Everett Collection Plakat von "Tatsächlich... Liebe"

Anzeige Anzeige

Anzeige