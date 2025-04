Süßes Foto: Roxy Zingers Sohn lernt kleine Schwester kennen

Roxy Zinger teilt einen zuckersüßen Familienmoment auf Instagram: Ihr Sohn Liam hat zum ersten Mal seine kleine Schwester Livia Mia getroffen, die vor wenigen Tagen das Licht der Welt erblickte. In ihrer Story postet die ehemalige Temptation Island-Verführerin ein herzerwärmendes Foto, das sie gemeinsam mit ihrem Partner Andreas und ihren beiden Kindern zeigt. Dazu schreibt sie: "Liam hat heute zum ersten Mal seine Schwester getroffen. Ohne Spaß, Leute, ich trage heute so viele Glücksgefühle und Liebe in mir."

"Das, was ich die letzten zwei Jahre auf emotionaler Ebene erlebt habe, kann ich, glaube ich, auf mein gesamtes Leben gar nicht erreichen", freut sie sich weiter und ergänzt überglücklich: "Ich bin endlich komplett, vollständig und da, wo meine Seele hinwollte. Ich liebe meine Familie." Auch gegenüber Promiflash schwärmt die TV-Bekanntheit über das erste Kennenlernen ihrer Kinder: "Unser kleiner Wirbelwind hat sehr vorsichtig, aber neugierig auf seine Schwester reagiert. Man kann aktuell schwer sagen, ob er schon versteht, dass das seine kleine Schwester ist. Aber bisher ist die Reaktion auf die Kleine sehr positiv."

Gegenüber Promiflash plauderte die Reality-TV-Darstellerin einige Details zu der Geburt aus: "Bei der ersten Geburt war es eine spontane Geburt, passend zum normalen Datum. Dieses Mal hatte ich einen Kaiserschnitt – und das zwei Wochen früher als der Geburtstermin." Das sei notwendig gewesen, da Roxy gegen Ende der Schwangerschaft mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt habe. "Auch die Ärzte empfanden es als ratsam, die kleine Livia in der 39. Schwangerschaftswoche zu holen", erklärte sie.

Instagram / _roxytv_ Roxy Zinger und ihr Partner Andreas mit ihrem Baby im April 2025

Instagram / _roxytv_ TV-Bekanntheit Roxy Zinger und ihr Partner Andreas

