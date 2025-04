Herzogin Meghan gewährt Einblick in ihren Alltag als Mutter

Herzogin Meghan (43) gibt in ihrem neuen Podcast "Confessions of a Female Founder" seltene Einblicke in ihr Familienleben. Im Gespräch mit Whitney Wolfe Herd, der Gründerin der Dating-App Bumble, spricht Meghan über die Herausforderungen, Karriere und Mutterschaft zu vereinen. Die 43-Jährige, die mit Prinz Harry (40) zwei Kinder hat – Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3) –, erzählt liebevoll, dass Lilibet noch Mittagsschläfchen mache und nur halbtags die Vorschule besuche. "Wenn sie aufwacht und mich sucht, weiß sie genau, wo sie mich findet, auch wenn mein Büro geschlossen ist. Manchmal sitzt sie während meiner Meetings auf meinem Schoß."

Die herzliche Beschreibung ihrer Routine unterstreicht Meghans Wunsch, sowohl als Mutter präsent zu sein als auch beruflich erfolgreich zu bleiben. "Ich möchte diese Momente nicht verpassen. Ich möchte die Abholung [von Lilibet aus der Kita] nicht verpassen, wenn es nicht sein muss. Ich möchte das Absetzen nicht verpassen." Gleichzeitig betont Meghan, wie wichtig es sei, eine Balance zwischen Familie und Geschäft zu finden: "Beides ist gleichermaßen wertvoll." Ihre Gesprächspartnerin Whitney pflichtet ihr bei und lobt, wie moderne Technologien es Eltern ermögliche, Berufliches und Privates besser zu kombinieren.

Anders als ihr älterer Bruder Archie, der in Großbritannien geboren wurde, kam Lilibet nach dem Umzug der Familie in die USA in Santa Barbara zur Welt. Die Familie lebt heute im kalifornischen Montecito und Meghan sowie Harry legen großen Wert darauf, die Privatsphäre ihrer Kinder zu schützen. Trotz allem lassen sie hin und wieder liebevolle Details aus ihrem Leben durchblicken. Abseits ihres Podcasts sorgt Meghan derzeit auch geschäftlich für Schlagzeilen. Ihre neu lancierte Produktlinie "As Ever", die unter anderem luxuriöse Konfitüre und Kräutertees umfasst, war in kürzester Zeit ausverkauft – ein Beweis für ihren unternehmerischen Erfolg.

Instagram / meghan Prinzessin Lilibet, Herzogin Meghan und Prinz Archie, März 2025

Jake Rosenberg / Netflix Herzogin Meghan, Ehefrau von Prinz Harry

