Samira Yavuz will sich nicht mehr nur als Mutter definieren

Samira Yavuz (31) hat nach der Trennung von ihrem Mann Serkan (32) einen neuen Podcast mit dem Titel "Main Character Mode" ins Leben gerufen. Nun ist die erste Folge davon online, in der es um Themen wie Freundschaft und Mutterschaft geht. Samira erklärt, dass sie kurz überlegt habe, ihren Podcast "Momspirations" zu nennen. Letztendlich habe sich die Reality-TV-Bekanntheit dann aber doch dagegen entschieden, denn: "Weil dann bleibe ich wieder bei diesem Muttersein hängen, und genau das will ich nicht mehr. Ich will mich nicht mehr nur als Mutter definieren."

Dass das passieren würde, wenn die Kinder noch so klein sind, sei ihr klar gewesen. Inzwischen sei es allerdings an der Zeit, ihren Fokus wieder etwas mehr bei sich selbst zu suchen. "Du hast einfach nur 'Mutter' tätowiert. Wie heißt du – Mutter. Wer bist du – Mutter. Aber es muss aufhören", macht die 31-Jährige deutlich und fügt hinzu: "Ich bin jetzt Samira, ich will jetzt mehr Ich sein und deswegen sind wir hier bei 'Main Character Mode'."

Hinter Samira liegen turbulente Monate: Nach rund vier gemeinsamen Jahren verkündete sie im Februar die Trennung von ihrem Ehemann. Seit Anfang des Monats lebt die Bachelor in Paradise-Bekanntheit in einer neuen Wohnung. Serkan bleibt währenddessen in ihrem gemeinsamen Haus wohnen. Von ihrem Umzug sollte ihr Ex-Partner bewusst nichts mitbekommen – er dreht aktuell für eine Realityshow. "Ich wusste ja schon seit einigen Monaten während unserer Beziehung, dass er bald weg sein würde. Und ich habe mich ganz bewusst dazu entschieden, diesen Umzug genau in diese Zeit zu legen", erklärte sie im "BADASS statt SAD ASS – Trennungstalk mit Samira"-Podcast.

