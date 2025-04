So geplant: Serkan Yavuz kriegt nichts von Samiras Umzug mit

Im Leben von Samira Yavuz (31) geht es im Moment drunter und drüber. Die vergangenen Tage verbrachte die Influencerin mit Packen und Aussortieren, denn schon ab heute hat sie eine neue Wohnung. In ihrem Podcast "BADASS statt SAD ASS – Trennungstalk mit Samira" gesteht sie, dass sie das Datum ganz bewusst gewählt habe: Ihr Ex Serkan (32) befindet sich gerade mitten in den Dreharbeiten für eine Realityshow – und bekommt so von dem Ganzen gar nichts mit. "Ich wusste ja schon seit einigen Monaten während unserer Beziehung, dass er bald weg sein würde. Und ich habe mich ganz bewusst dazu entschieden, diesen Umzug genau in diese Zeit zu legen. [...] Ich wollte es genau so, weil ich mir gedacht habe, dass es für mich angenehmer ist, wenn hier dieses Chaos herrscht", erklärt sie.

Samira sei sich sicher gewesen, dass es so für alle Beteiligten am besten wäre. Natürlich wisse Serkan, dass sie aus dem gemeinsamen Haus ausziehe – dass es genau jetzt passieren würde, habe sie ihm aber nicht verraten. Im Nachhinein sei sie von dieser Idee aber nicht mehr überzeugt. "Er weiß einfach nichts. Es ist so ungewohnt. Und auch wenn ich dachte, es wäre entspannt, ist es jetzt doch nicht so entspannt. Keine Ahnung, dadurch, dass er jetzt gar nicht da ist, nimmt es mich emotional irgendwie noch stärker mit als vorher, als man sich doch noch jeden Tag irgendwie zwangsläufig gesehen hat und im Austausch war", gibt die 31-Jährige zu. Zuvor hatten die beiden zusammen mit ihren zwei Kindern noch unter einem Dach gewohnt und den Alltag trotz der Trennung gemeinsam gestemmt. Auch bei der Wohnung habe sie noch seinen Rat gesucht: "Ich habe ihm auch die Wohnung gezeigt, als ich sie damals besichtigt habe. Ich habe gesagt: 'Guck mal, ich finde die eigentlich ganz schön, was meinst du? Ich könnte einziehen.' Und dann haben wir uns darüber unterhalten."

Die einstige Bachelor-Kandidatin bereue ihre Entscheidung zwar nicht – dass es plötzlich so ernst wird, bringe aber trotzdem ihre Gefühlswelt durcheinander. Vor allem, da sich Samira nun mit einem Thema auseinandersetzen müsse, das sie bisher gemieden habe: Wie läuft es in Zukunft mit den gemeinsamen Kindern weiter? "Ihr wisst ja, dass ich mir keinerlei Gedanken über irgendein Modell gemacht habe, weil ich denke, dass diese Struktur jetzt gerade einfach nicht nötig ist", erzählt sie. Sobald Serkan von dem Dreh zurück ist, wird sich das getrennte Elternpaar mit diesem Thema aber wohl zwangsläufig auseinandersetzen müssen.

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Reality-TV-Star

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Influencerin

