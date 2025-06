"Bin ungeduldig": Das ist für Samira Yavuz ein Dating-No-Go

Samira Yavuz (31) ist seit einigen Monaten Single. Doch für die Reality-TV-Bekanntheit ist das Thema Liebe und Beziehung deshalb nicht abgeschrieben. Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde wird die zweifache Mama nach ihrer Meinung zu einem bestimmten Dating-Szenario befragt. Ein Nutzer möchte wissen, wie sie damit umgehen würde, wenn ein Mann, den sie mag, nicht für den nächsten Schritt bereit wäre. "War auch schon mal in so einer Situation. Kurz über lang ist es dann aber vorbei. Wir leben dieses Leben nur einmal und auf 'on hold' ist nichts auf Dauer für mich", lautet Samiras eindeutige Antwort.

Samira fügt hinzu, dass sie aus ähnlichen Erfahrungen gelernt hat. Obwohl solche Situationen sie zum Nachdenken brachten, war ihr Schluss daraus immer, weiterzugehen, anstatt zu warten. "Ich bin sowieso sehr ungeduldig und deswegen macht das dann wenig Sinn für mich, zu viel Zeit abzusitzen in der Hoffnung, er will dann doch", teilt sie ihren Followern mit. Samira macht keinen Hehl daraus, dass sie lieber einen klaren Schlussstrich zieht, anstatt sich in einem Zustand der Unsicherheit zu befinden.

Auch das Thema Liebescomeback mit ihrem Ex-Partner kam in der aktuellen Story zur Sprache. Auf die Frage, ob sich die Beziehung zu Serkan noch retten lasse, zeigte sich Samira ehrlich: "Blumen und ein schönes Date reichen für das, was passiert ist, einfach nicht mehr aus." Gleichzeitig machte die Influencerin aber deutlich, dass ihr die Bemühungen vom Vater ihrer Kinder nicht entgehen. "Aber ich sehe, dass er sich wirklich Mühe gibt, und das bedeutet mir etwas", erklärte sie ihren Followern.

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Realitystar

Instagram / serkan_yavuz Samira und Serkan Yavuz, Oktober 2024

