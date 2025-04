Süße Videobotschaft: So nahe sind sich Diego und Rocco Pooth

Diego Pooth (21) begeistert Zuschauer derzeit auf dem Let's Dance-Tanzparkett. Mit seiner Leistung überzeugt der Sohn von Verona (56) und Franjo Pooth (55) aber nicht nur die Fans, sondern auch seine Familie – insbesondere seinen jüngeren Bruder Rocco (13). Das macht der 13-Jährige in einer Videobotschaft deutlich, die RTL dem Tanzshow-Kandidaten vor der sechsten Liveshow übermittelt. "Ich wünsche dir alles Gute bei 'Let's Dance', du wirst das wieder rocken, wie jeden Tag", erklärt er, bevor er verspricht, seinem Geschwisterkind wieder zuzugucken. Und Diego? Der wirkt total erfreut über die liebe Nachricht. "Der ist so süß!", schwärmt er und ergänzt: "Also, ich glaube, zwischen uns beide passt kein Blatt."

Aber nicht nur Rocco, sondern auch seine Eltern sind übermäßig stolz auf den 21-Jährigen. Verona besuchte ihren Nachwuchs bereits im "Let's Dance"-Studio, um ihn höchstpersönlich anfeuern zu können. Das sorgte allerdings dafür, dass Diego, dessen Nerven eh schon blank lagen, noch aufgeregter wurde. "Wenn Mama im Publikum ist, dann will man es noch mehr beweisen", erklärte er nach der Show gegenüber dem Sender. Der Jury fiel das auch auf: Nachdem seine Nervosität dem Promispross bei einer Rumba Probleme bereitet hatte, forderte Joachim Llambi (60), dass er mehr aus sich herauskommt und leidenschaftlicher tanzt.

Die vergangenen Folgen musste sich Diego aber keine Sorgen darum machen, dass seine Mama vor Ort ist. Die Moderatorin hatte die Auftritte ihres Sohnes einmal aus Thailand, weil sie beruflich dort unterwegs war, und zuletzt aus ihren eigenen vier Wänden verfolgt. "Die nächste Sendung werde ich mir direkt zu Hause anschauen – und zwar mit einer Tüte Chips und einer großen Flasche Champagner. Hier im Studio nehmen mich die Emotionen doch tatsächlich zu sehr mit", erklärte Verona zu diesem Zeitpunkt gegenüber Bild.

RTL / Stefan Gregorowius Diego Pooth und Ekaterina Leonova in der sechsten "Let's Dance"-Show

Getty Images Verona Pooth, Diego Pooth und Ekaterina Leonova, März 2025

