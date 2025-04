Trennung? Yeliz Koc löscht alle Fotos mit Jannik Kontalis

Um Yeliz Koc (31) und Jannik Kontalis wurde es in den vergangenen Wochen auffällig ruhig. Eigentlich zeigten sich die Realitystars schwer verliebt im Netz, teilten Pärchenfotos und machten sich öffentliche Liebesbekundungen. Auf Yeliz' Instagram-Profil stehen nun aber alle Zeichen auf Trennung. Die Make Love, Fake Love-Bekanntheit löschte so gut wie jedes einzelne Foto, auf dem sie gemeinsam mit Jannik zu sehen war. Könnte das ein weiteres Indiz für ein Beziehungs-Aus der beiden sein?

Bereits Anfang April spekulierten Fans, ob das Liebescomeback von Yeliz und Jannik gescheitert ist. Auf Social Media wurde die Mutter einer Tochter gefragt, welche Reisen in naher Zukunft anstehen. "Mauritius im Mai", antwortete die 31-Jährige und brachte die Gerüchteküche damit zum Brodeln. Immerhin wollte sie im April eigentlich gemeinsam mit Jannik eine schöne Zeit in Finnland verbringen – doch darüber verlor Yeliz kein Sterbenswörtchen. Ein weiteres Anzeichen für eine Trennung könnte außerdem der Fakt sein, dass Jannik auf einer Dating-App gesehen wurde. Der Ex von Gerda Lewis (32) hat allerdings noch jedes Pärchenfoto mit Yeliz auf seinem Profil – für jeden seiner Fans sichtbar.

Zuletzt besuchten Yeliz und Jannik gemeinsam die Stadt der Liebe, doch die Reise nahm ein unschönes Ende. Auf Instagram berichtete der Kuppelshow-Teilnehmer: "Wir haben Paris abgebrochen. Ich habe gar keine Lust, auf Social Media auf perfekte Beziehung zu machen oder es so aussehen zu lassen, als wäre bei uns immer alles schön." Der Grund für das abrupte Ende sei ein Streit gewesen. Dennoch betonte Jannik, dass zwischen ihm und Yeliz "alles gut" sei.

