Benny Blanco dachte anfangs, Selena Gomez würde ihn hassen

Benny Blanco (37) und Selena Gomez (32) haben Ende letzten Jahres ihre Verlobung bekanntgegeben, doch der Beginn ihrer Liebesgeschichte war alles andere als gewöhnlich. In einem Gespräch im Podcast von Jay Shetty (37) verriet der Musiker nun, dass er zunächst dachte, Selena könne ihn nicht ausstehen: "99 Prozent davon war natürlich nur in meinem Kopf." Bei ihren ersten Begegnungen habe er Selena zum Dinner-Abend mit Freunden eingeladen, allerdings, wie er betont, ohne jegliche romantische Hintergedanken. Er habe ihr sogar angeboten, sie mit einem seiner Single-Freunde bekannt zu machen.

Doch dann änderte sich alles: Über den Austausch von Nachrichten begannen die beiden, sich näherzukommen, und Selena gestand ihm schließlich, dass sie während dieser Chats Gefühle für ihn entwickelt habe. Nach über einem Jahr Beziehung, in dem Selena ab und zu ins Zweifeln geriet, wagte Benny schließlich den nächsten Schritt. Im Dezember 2024 machte er ihr einen völlig unerwarteten Antrag – während eines vermeintlich gewöhnlichen Foto- oder Videodrehs für ihr gemeinsames Album "I Said I Love You First". Der Musiker gestand später, dass der Moment beinahe geplatzt sei, da Selena ihm wegen eines Missverständnisses am Tag zuvor nicht wohlgesonnen gewesen sei. Dennoch nahm sie seine Einladung an und entdeckte vor Ort ein romantisch inszeniertes Taco-Bell-Picknick.

Benny Blanco, der für seine Musik und seine lockere Art bekannt ist, hat es offenbar geschafft, Selena auch abseits der Bühne für sich zu gewinnen. Die Sängerin, die in der Vergangenheit offen über ihre schwierigen Beziehungen und persönlichen Herausforderungen sprach, scheint nun ihr Glück gefunden zu haben. Benny, der ursprünglich keinen romantischen Funken erwartete, schwärmte in Interviews immer wieder über die besondere Verbindung, die die beiden teilen. Selena selbst ließ bisher keine Details zu ihrer Verlobung verlauten, ist jedoch für ihre zurückhaltende und reflektierte Art bekannt, wenn es um ihr Liebesleben geht – ein Kontrast zu ihrem von der Öffentlichkeit oft sehr beobachteten Leben.

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco, März 2025

Instagram / selenagomez Benny Blanco und Selena Gomez im August 2024

