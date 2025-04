Selena Gomez zweifelte zu Beginn an Beziehung mit Benny

Selena Gomez (32) und Benny Blanco (37) mussten zu Beginn ihrer Beziehung einige Herausforderungen meistern. In der neuesten Episode des Podcasts "On Purpose with Jay Shetty" sprachen die beiden über Anfangshürden und "Beinahe-Sabotagen", die ihren Weg begleiteten. "Am Anfang gab es ein paar Beinahe-Sabotagen", gab Benny zu. Selena fügte hinzu: "Ich hatte aufrichtige Zweifel." Besonders bei ihren ersten gemeinsamen Reisen sei das Vertrauen erst langsam gewachsen. Heute sind die beiden verlobt und teilen ihre Liebesgeschichte auch über ihre Musik, etwa auf ihrem neuen Album "I Said I Love You First".

Ein entscheidender Punkt in ihrer Beziehung war es, Vertrauen aufzubauen, so Benny. Er habe erkannt, dass beim Dating nicht nur die Person selbst, sondern auch ihre gesamte Vergangenheit eine Rolle spiele. Wichtig sei gewesen, sich gegenseitig Raum für Zweifel zu lassen und diese zu besprechen. "Selena braucht nicht viel, aber ich habe gelernt, wie wichtig kleine Gesten sind – wie ein Text, bevor ich eingeschlafen bin", verriet er. Besonders spannend: Benny dachte zu Beginn, Selena könne ihn nicht ausstehen, und habe sogar versucht, sie mit einem Freund zu verkuppeln. Doch dieser vermeintliche Fehlgriff habe letztlich geholfen, ihre Schutzmauern abzubauen.

Schon früher gewährten die beiden Einblicke in ihre Liebesgeschichte, zum Beispiel in Interviews zu ihrem ersten Date in einem Thai-Restaurant in Los Angeles. Damals war Benny angeblich gar nicht bewusst, dass es ein romantisches Treffen war. Doch spätestens mit ihrem ersten Kuss wurde ihm klar, dass Selena für ihn die Richtige sein könnte. Obwohl ihre Hochzeit noch nicht im Fokus steht, zeigt die Veröffentlichung ihres Albums, wie eng ihre Liebe mit ihrer Kunst verwoben ist. Benny ließ sich sogar von Selenas Worten für Songs inspirieren – ein Zeichen dafür, wie tief ihre Verbindung geht. Fans feiern die beiden nicht nur als Musiker, sondern auch als Paar, das über Schwierigkeiten triumphiert hat.

Getty Images Selena Gomez und Benny Blanco bei den Golden Globes 2025 in Beverly Hills

Instagram / selenagomez Benny Blanco und Selena Gomez, Musiker

