David Beckhams Familie ist genervt von seiner Zwangsordnung

David Beckham (49) hat eine Eigenheit, die seine Familie regelmäßig auf die Probe stellt: seine akribische Ordnungsliebe. Bei einer Podiumsdiskussion zur Einführung seiner neuen Nahrungsergänzungsmarke verriet der ehemalige Fußball-Star, dass sein obsessiver Ordnungsfimmel sowohl seine Frau Victoria (50) als auch die gemeinsamen Kinder Brooklyn (26), Romeo (22), Cruz (20) und Harper (13) manchmal auf die Palme bringt. "Manchmal nervt es meine Frau. Es ärgert meine Kinder", schilderte er, wie Page Six berichtet, und fügte hinzu: "Ich bin sehr organisiert, bis zu dem Punkt, an dem es ziemlich ermüdend ist – jeden einzelnen Tag."

Ein Beispiel seiner Zwangsordnung bot David direkt auf der Bühne, als er bereitgestellte Produktflaschen fein säuberlich umarrangierte. "Ohne mich wäre nichts ordentlich, und sie würden alles vergessen", scherzte der Familienvater. Bereits in der 2023 erschienenen Netflix-Dokumentation "Beckham" sprach der heute 49-Jährige über seinen Umgang mit seiner zwanghaften Ordentlichkeit. Dabei machte er deutlich, dass er eine nahezu unkontrollierbare Notwendigkeit empfindet, Dinge entweder in geraden Linien oder paarweise anzuordnen.

David hat nicht nur einen großen Hang zum Perfektionismus, sondern auch für ausgiebige Feierlichkeiten. Anlässlich seines bevorstehenden 50. Geburtstags, der am 2. Mai ist, habe der Kicker bereits eine glamouröse Fete geschmissen, wie The Sun berichtete. Die Dinnerparty in Miami sei der Auftakt eines ganzen Monats voller Feierlichkeiten. Im Edelrestaurant Cipriani habe David nicht nur mit seiner Familie, sondern auch mit einer beeindruckenden Anzahl prominenter Gäste gefeiert. Neben Eva Longoria (50), Lionel Messi (37) und Tom Brady (47) tummelten sich zahlreiche Sportikonen wie Shaquille O'Neal (53) unter den Partygästen.

Anzeige Anzeige

Getty Images David Beckham im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Victoria und David Beckham, Dezember 2024

Anzeige Anzeige