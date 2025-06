In Krisenzeit: Victoria Beckham teilt süße Notiz von David

Trotz Krisenmodus im Hause Beckham ist Zeit für Romantik: Victoria Beckham (51) hat ihre Fans auf Instagram mit einer rührenden Geste ihres Mannes David Beckham (50) begeistert. Der ehemalige Fußballstar hinterließ seiner Frau eine kleine Nachricht auf einem Post-it, das an ihrer Trinkflasche angebracht war. Darauf stand liebevoll: "Ich liebe dich... Trink für Energie, Fokus + Darm xxx", begleitet von einem gezeichneten Herz. In ihrer Story teilt sie mit, dass er sich "wirklich um mich kümmert". Die warmherzige Botschaft kommt zu einer schwierigen Zeit für das Paar, da TMZ zufolge ihr ältester Sohn Brooklyn Peltz-Beckham (26) den Kontakt zu seinen Eltern abbrechen möchte und angeblich nicht auf ihre Nachrichten reagiert.

Die Spannungen zwischen Brooklyn und seinen Eltern sollen sich in letzter Zeit verschärft haben. Zu Davids 50. Geburtstag im letzten Monat blieben sowohl Brooklyn als auch seine Frau Nicola Peltz (30) der Feier fern. Sie erwähnten den besonderen Tag nicht einmal in den sozialen Medien. Kürzlich wurde laut Mirror zudem bekannt, dass David in die Liste der Geburtstagsritterungen des Königs aufgenommen wurde. Doch auch diese Neuigkeiten hätten Brooklyn lediglich über die Medien erreicht. Während eine Quelle angab, Brooklyn sei begeistert von der Ehre, die seinem Vater zuteil wurde, behauptete eine andere, er wolle keinen Kontakt mehr zu seiner Familie – wobei dies von nahestehenden Personen bestritten wurde.

David und Victoria, die seit 1997 ein Paar sind und vergangenes Jahr ihr 25-jähriges Hochzeitsjubiläum feierten, gelten als eines der bekanntesten Promi-Ehepaare der Welt. Ihre legendären lila Outfits, die sie anlässlich ihres Jubiläums erneut trugen, sorgten bei den Fans für Nostalgie. Victoria, die zuweilen noch immer liebevoll als "Posh Spice" betitelt wird, arbeitet derzeit an einer Netflix-Doku, die ihren Alltag als kreative Leiterin ihrer Mode- und Beautymarken beleuchten wird. Ihre Fans dürfen sich wohl auf weitere Einblicke in das Leben des Power-Paares freuen. Ob sich die Beckhams wieder versöhnen können, bleibt allerdings abzuwarten. Cruz (20), der jüngere Bruder von Brooklyn, appellierte offenbar via Instagram an seine Familie, "die Wahrheit" zu sagen.

Anzeige Anzeige

Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn Peltz-Beckham, Victoria Beckham, Nicola Peltz-Beckham und David Beckham, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / victoriabeckham David und Victoria Beckham mit Sohn Brooklyn

Anzeige Anzeige