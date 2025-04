David Beckham will einen Monat seinen 50. Geburtstag feiern

Schon jetzt hat David Beckham (49) damit begonnen, seinen runden Geburtstag gebührend zu feiern: Eine große Dinnerparty in Miami war der glamouröse Auftakt zu seinen einmonatigen Feierlichkeiten. Im Edelrestaurant "Cipriani" begrüßte der ehemalige Profifußballer nicht nur seine Familie, sondern auch eine beeindruckende Riege prominenter Gäste, darunter Freunde wie Eva Longoria (50), Lionel Messi (37) und Tom Brady (47). Zusammen mit seiner Frau Victoria Beckham (50), die 2024 selbst ihren 50. gefeiert hatte, und drei seiner Kinder – Romeo (22), Cruz (20) und Harper (13) – ließ es der Ex-Kicker bei freier Bar und bester Stimmung krachen.

Doch die Party in Miami markiert nur den Anfang der Feierlichkeiten, da David angeblich eine ganze Reihe weiterer Events plant. Laut Berichten von The Sun soll es unter anderem in London ein formelles Dinner für enge Freunde und Familie geben. Seinen Geburtstag selbst möchte der ehemalige Fußballprofi im kleinen Kreis mit seiner Frau und den Kindern verbringen. Eine Besonderheit der Auftaktveranstaltung in Miami war die Präsenz zahlreicher Sportikonen wie Shaquille O’Neal (53) und Spieler von Davids eigener Fußballmannschaft "Inter Miami". Lediglich der älteste Sohn Brooklyn Peltz-Beckham (26) und dessen Ehefrau Nicola Peltz-Beckham (30) fehlten überraschenderweise bei den Feierlichkeiten.

David ist längst eine Ikone über den Sport hinaus und feiert nicht nur persönliche Meilensteine, sondern auch berufliche Erfolge. Neben seiner Fitnessleidenschaft, die er mit seiner Frau teilt, steht er regelmäßig für hochkarätige Marken als Model vor der Kamera. Zuletzt sorgte er mit einer neuen Kampagne für BOSS und seiner beeindruckenden körperlichen Verfassung für Schlagzeilen. Dazu verriet er Men’s Health UK, dass er sportlich weiter alles gibt: Mit täglichen Workouts und Padel-Sessions fühlt sich der bald 50-Jährige fitter denn je. "Solange meine Familie und ich gesund sind, bin ich glücklich", erklärte er im Interview mit dem Magazin. Sein Erfolgsgeheimnis? Familie, sportliche Leidenschaft und ein ungebrochener Sinn für Stil.

Anzeige Anzeige

Instagram / davidbeckham David und Victoria Beckham in Abendgarderobe für ein königliches Dinner bei König Charles III.

Anzeige Anzeige

Instagram / davidbeckham David Beckham im Juni 2024

Anzeige Anzeige