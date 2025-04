Diese "#CoupleChallenge"-Teams müssen diesmal ins Exit-Game

Bei #CoupleChallenge steht die nächste Exit-Challenge an. Doch ein gefährlicher Deal, der den Kandidaten vorab angeboten wurde, könnte alles verändern. Die Abstimmung ist eigentlich eindeutig: Das Team, bestehend aus Sandra Sicora (32) und Tobias Wegener (31), muss gegen Tommy Pedroni (30) und Paulina Ljubas (28) antreten. Doch weil Tobi und Sandra sich in der vergangenen Folge mit 11.000 Euro von der Gewinnsumme Sicherheit erkauft hatten, bleiben sie verschont. Stattdessen müssen Julian Stoeckel (38) und Partner Marcel Damaschke in die Challenge. Dass die beiden den Deal annahmen, erfahren an dieser Stelle auch die anderen Kandidaten – und die sind entsprechend entsetzt. "Das war Hochverrat", meint Rainer Gottwald (59) bestimmt. Dilara Kruse drückt sich da schon etwas deutlicher aus: "Mein Gedanke war nur: F*ckt euch!"

Außer den beiden akzeptierte nämlich kein anderer den Deal – und dabei hätte sich jeder den Nominierungsschutz erkaufen können. Sandra und Tobi waren sich aber offenbar bewusst, dass sie so oder so bei den anderen Teilnehmern auf der Abschussliste stehen. Ihre Entscheidung habe aber nichts mit Angst vor der Prüfung zu tun, betonen die beiden – sie wollten nur nicht rausfliegen. Der Rest des Teams ist allerdings überzeugt, dass genau dies das Problem sei. Besonders verärgert sind natürlich Julian und Marcel, denn mit der Exit-Challenge hatten die beiden wohl nicht gerechnet. Vor allem Sandra ist dem Entertainer und seinem Liebsten mittlerweile ein Dorn im Auge. "Es ist nicht mein Ansatz von Unterhaltung, weil diese Energie, die Sandra hier verströmt, drückt mir auf meine Nerven", wettert Julian nach der Entscheidung.

Die schlechte Stimmung zwischen den "#CoupleChallenge"-Kandidaten brodelte schon in den vergangenen Folgen. Sandras Anwesenheit stieß vor allem Tommy sauer auf, denn schließlich ist die 32-Jährige seine Ex-Freundin. Aber auch Julian und Dilara kehrten ihr mittlerweile den Rücken. Weil Sandras Teampartner Tobi sich in den Entscheidungen nur schwer gegen ihre Meinung durchsetzen konnte, geriet auch er ins Kreuzfeuer. Die Fans der Show finden den Umgang mit den beiden aber alles andere als lustig. Auf Instagram bezeichneten sie das Verhalten der Kandidaten sogar als Mobbing. "Wie dort mit Sandra umgegangen wird, ist so schlimm. Ich kann nicht glauben, dass so was toleriert wird", meint nicht nur ein User.

"#CoupleChallenge" läuft seit dem 6. März auf RTL+ und seit dem 12. März wöchentlich auf RTLZWEI.

RTLZWEI Marcel Damaschke und Julian Stoeckel bei "#CoupleChallenge"

RTLZWEI "#CoupleChallenge"-Kandidaten Tobias Wegener und Sandra Sicora

