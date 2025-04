Nach Hodenkrebs: GZSZ-Star Lennart Borchert wird Vater

Lennart Borchert (25) teilt erfreuliche Nachrichten mit seinen Fans: Zusammen mit seiner Freundin Louisa erwartet der GZSZ-Star Lennart seinen allerersten Nachwuchs. "1 + 1 = 3 – ein kleines Wunder ist auf dem Weg. Unser nächstes Kapitel beginnt jetzt und verspricht, die schönste Geschichte zu werden. Unser Baby kommt 2025", schreibt das Paar zu einer Bilderreihe auf Instagram. Auf einem Schnappschuss hält Lennart sanft den kleinen Babybauch seiner Partnerin, während sich die werdenden Eltern freudestrahlend ansehen. Auf einer zweiten Aufnahme ist ein Ultraschallbild von ihrem kleinen Wunder zu sehen.

Das Geschlecht sowie weitere Details zur Schwangerschaft behalten Lennart und Louisa erst einmal für sich. Dass der 25-Jährige nun Vater wird, ist jedoch keine Selbstverständlichkeit. Denn: Vor fünf Jahren bekam der Schauspieler die Diagnose Hodenkrebs. Den Kampf gegen den Krebs hat er gewonnen. "Ich glaube, man muss damit einfach sehr locker umgehen. Für den Partner da sein, wenn er auch das Bedürfnis hat, darüber zu reden, das dann auch nicht irgendwie runterzuschlucken, sondern auch mit ihm drüber reden", reflektierte Louisa über die Erkrankung in einem RTL-Interview.

Seit Juni 2020 verkörpert Lennart die Rolle des Moritz Bode in der beliebten Fernsehserie. Die Krebsdiagnose erhielt er damals ausgerechnet am Tag seiner GZSZ-Zusage. Zu dieser Zeit spielte er seine Rolle mit Perücke und Mütze. Neben der Schauspielerei engagiert sich der gebürtige Berliner verstärkt in sozialen Projekten und möchte anderen Betroffenen Mut machen – besonders für die Aufklärung über Krebserkrankungen bei jungen Männern setzt er sich ein.

Anzeige Anzeige

Instagram / herecomeslenny Ultraschallbild von Lennart Borcherts Baby

Anzeige Anzeige

RTL Louisa und Lennart Borchert

Anzeige Anzeige

Anzeige