Alles aus: GZSZ-Star Lennart Borchert ist wieder Single!

Lennart Borchert und seine Freundin sind nicht länger zusammen! Im Juli des vergangenen Jahres hatte der GZSZ-Star seine neue Beziehung verkündet. Dabei hatte er ein Bild geteilt, welches ihn in den Armen einer hübschen Brünetten zeigte. Doch offenbar geht aktuell nicht bloß seine Rolle in der Seifenoper gerade durch eine schwere Zeit in der Liebe – Lennart ist nun nämlich wieder auf dem Markt!

"Bei mir ist es zurzeit keine Liebe, ich bin Single like a Pringle", verkündet der Schauspieler nun im GZSZ-Podcast. Doch Trübsal wie seine Rolle bläst er offenbar nicht – Lennart genieße nämlich sein Single-Leben! "Ich sehe meine Freunde wieder regelmäßig, ich gehe wieder zum Sport, ich bin topfit. Ich glaube, so gut ging es mir lange nicht mehr", erzählt der 23-Jährige offen.

Vor knapp einem Jahr sah das jedoch noch ganz anders aus. "Ich habe ungeplant einen Menschen getroffen, der mich zurzeit sehr glücklich macht“, verriet Lennart RTL im vergangenen Juli noch überglücklich. Nun scheint es dem Serienstar offenbar als Single besser zu gehen.

Anzeige

Instagram / herecomeslenny Lennart Borchert mit seiner Freundin Anna

Anzeige

Instagram / herecomeslenny Lennart Borchert und seine Freundin

Anzeige

TVNOW Lennart Borchert, 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de