So erfuhren Lennart Borchert und Louisa von Schwangerschaft

Lennart Borchert (25) und seine Partnerin Louisa haben aufregende Neuigkeiten mit ihren Fans geteilt: Das Paar erwartet sein erstes gemeinsames Kind. Die freudige Nachricht erreichte die beiden während eines Urlaubs in Kapstadt, wie sie in einem Interview mit RTL verraten. "Wir waren gerade im Urlaub in Kapstadt und lagen in unserem Bett. Es war ein sehr intimer, romantischer Moment, den wir einfach nur zu zweit genossen haben", erzählt der GZSZ-Star.

Der positive Schwangerschaftstest überraschte die werdenden Eltern, denn am Abend zuvor hatte ein weiterer Test noch ein negatives Ergebnis angezeigt. "Ich konnte es im ersten Moment gar nicht glauben, weil der Test am Vorabend noch negativ war. Als ich dann das positive Ergebnis sah, war ich total aufgeregt!", erinnert sich Louisa. Auch Lennart kann sich noch genau in das unbeschreibliche Gefühl hineinversetzen, als ihn seine Partnerin mit den zuckersüßen Neuigkeiten weckte: "Ich konnte es kaum fassen! Im Halbschlaf realisierte ich es nicht sofort, aber als ich den Test in der Hand hielt und Louisa vor Freude weinte, wusste ich: Es ist wirklich wahr! Ein unbeschreiblicher Moment."

Dass Lennart jetzt Vater werden darf, ist für den Schauspieler ein ganz besonderes Geschenk, denn nach seiner Hodenkrebserkrankung vor fünf Jahren war nicht klar, ob er jemals eigene Kinder haben könnte. Die Diagnose hatte er damals am selben Tag erhalten, an dem er die Zusage für seine Rolle bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" bekam. Diese schwierige Phase hat er nicht nur überstanden, sondern nutzt seine Bekanntheit heute, um auf Krebserkrankungen bei jungen Männern aufmerksam zu machen. Louisa und Lennart, die in der Vergangenheit offen über ihre Herausforderungen sprachen, wirken nun glücklicher denn je und blicken hoffnungsvoll in ihre gemeinsame Zukunft als kleine Familie.

RTL Louisa und Lennart Borchert

AEDT Lennart Borchert im Mai 2022

