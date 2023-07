Neue Liebe? GZSZ-Star Lennart Borchert turtelt mit Blondine

Was läuft denn da bei Lennart Borchert? Erst vor fast genau einem Jahr hatte der GZSZ-Star seine neue Beziehung verkündet. Dabei hatte er ein Bild geteilt, welches ihn in den Armen einer hübschen Brünetten zeigte. Mittlerweile gehen der Schauspieler und seine damalige Liebste jedoch wieder getrennte Wege. Nun scheint er jedoch wieder jemanden an seiner Seite zu haben. Lennart liegt jetzt in den Armen einer Blondine!

Auf Instagram teilt der 23-Jährige seit knapp zwei Wochen vielsagende Bilder. Auf einem der Schnappschüsse schaut er seine vermeintlich neue Flamme verliebt an, während sie diese Geste mit einem Lächeln erwidert. Auf dem aktuellsten Foto hält Lennart die Blondine auf einem Spiegelselfie im Arm.

Erst im Mai verkündete der TV-Darsteller sein Beziehungsaus. "Bei mir ist es zurzeit keine Liebe, ich bin Single like a Pringle", erzählte er im "GZSZ"-Podcast. Darüber schien er zu dieser Zeit noch ziemlich glücklich zu sein. "Ich sehe meine Freunde wieder regelmäßig, ich gehe wieder zum Sport, ich bin topfit. Ich glaube, so gut ging es mir lange nicht mehr", freute sich Lennart.

Instagram / herecomeslenny Lennart Borchert, 2023

Instagram / herecomeslenny Lennart Borchert im Juli 2023

Instagram / herecomeslenny Lennart Borchert im Februar 2023

