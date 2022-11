GZSZ-Darsteller Lennart Borchert hat den Hodenkrebs besiegt

Lennart Borchert gewährt einen intimen Einblick in die wohl schwerste Zeit seines Lebens! Im Alter von 20 Jahren wird bei dem GZSZ-Star Hodenkrebs diagnostiziert. Durch eine Operation musste sein erkrankter Hoden schließlich durch ein Silikonimplantat ersetzt werden. Vor allem aber die Chemotherapie brachte dabei so manche Nebenwirkungen mit sich. "Es wäre vermutlich gar nicht aufgefallen, wenn meine Haare nicht ausgefallen wären. Als ich [aus dem Krankenhaus] raus kam, habe ich mich nachts dauernd übergeben", erinnerte sich der Moritz-Bode-Darsteller im Promiflash-Interview. Heute geht es Lennart wieder besser – jetzt will er auch anderen Erkrankten Mut machen!

