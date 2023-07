Tatsächlich: GZSZ-Star Lennart Borchert ist neu verliebt!

Lennart Borchert klärt auf! Der GZSZ-Star hatte im Juli des vergangenen Jahres verkündet, wieder frisch verliebt zu sein. Die Beziehung zu seiner Anna hatte allerdings nicht lange gehalten, denn im Mai dieses Jahres gab der Schauspieler die Trennung bekannt. Am Montag deutete der Blondschopf mit einem Social-Media-Posting allerdings an, wieder in festen Händen zu sein, und tatsächlich: Lennart ist wieder vergeben!

Und seine Liebste kennt er sogar schon eine ganze Weile, verrät er im RTL-Interview: "Es war 2016. Ich hatte sie damals schon angeschrieben, aber sie war zu dem Zeitpunkt noch vergeben." Dann habe er seine Freundin, die Louisa heißt, durch Zufall im Netz gefunden und dann mit ihr geschrieben. Die beiden scheinen sich auch wirklich sicher miteinander zu sein, wie Lennart zugibt: "Wir reden schon über unsere Zukunftspläne, […] ob wir uns eine Immobilie anschaffen, um etwas Gemeinsames aufzubauen."

Auch die Kinderplanung ist bereits ein Thema bei den beiden Turteltauben: "Natürlich haben wir schon über den Kinderwunsch und unsere Zukunft gesprochen." Das sei ein Thema, das geklärt werden müsse, "denn dann kommt irgendwann der Punkt, an dem sich die Wege wieder trennen."

Instagram / herecomeslenny Lennart Borchert, Schauspieler

Instagram / herecomeslenny Lennart Borchert im Juli 2023

Instagram / herecomeslenny Lennart Borchert, 2023

