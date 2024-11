GZSZ-Star Lennart Borchert spricht über Krebserkrankung

Der GZSZ-Schauspieler Lennart Borchert (25) erhielt mit gerade einmal 20 Jahren die Diagnose Hodenkrebs – ausgerechnet an dem Tag, an dem er auch die Zusage für seine Rolle als Moritz Bode in der beliebten Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" erhielt. Diese Mischung aus Freude und Schock stellte ihn vor eine enorme emotionale Herausforderung. Anlässlich der Movember-Bewegung, die jährlich im November auf die Wichtigkeit der Krebsvorsorge bei Männern aufmerksam macht, entschied sich Lennart dazu, seine Erfahrungen einmal mehr zu teilen. Wie er mit diesem Thema in seiner Beziehung umgeht und wie es ihm heute geht, erzählte er im Gespräch mit RTL.

Anfangs sei es ihm unglaublich schwergefallen, über seine Krankheit zu sprechen. Mittlerweile wolle er so offen wie möglich damit umgehen. So wie auch Freundin Louisa. Die beiden sind seit über einem Jahr ein Paar. Für sie scheint das Thema kein Problem zu sein, wie im Doppel-Interview deutlich wird: "Ich glaube, man muss damit einfach sehr locker umgehen. Für den Partner da sein, wenn er auch das Bedürfnis hat, darüber zu reden, das dann auch nicht irgendwie runterzuschlucken, sondern auch mit ihm drüber reden."

Zu einem neuen Lebensgefühl haben ihm nicht nur seine Liebsten verholfen, betonte Lennart. Auch am Set der RTL-Daily konnte sich Lennart während dieser schweren Zeit so zeigen, wie er war. Nach den Dreharbeiten habe er sich beispielsweise nie gescheut, während seiner Chemo seine Perücke einfach wieder abzunehmen: "Das war so der Punkt, wo ich gemerkt habe, dass ich wieder ich sein kann." In ein paar Monaten gelte der Schauspieler endlich als krebsfrei.

Seine persönlichen Erfahrungen mit der Krankheit hätten ihn dazu bewegt, sich für die Aufklärung über Krebserkrankungen bei jungen Männern einzusetzen. Neben der Schauspielerei engagiert er sich nun verstärkt in sozialen Projekten und möchte anderen Betroffenen Mut machen. "Leute, redet darüber, wenn ihr Angst habt", appellierte er im Interview an alle Männer. Lennart hofft, dass seine Geschichte andere dazu ermutigt, offen über ihre Gefühle und Ängste zu sprechen. Denn die Krankheit habe ihm gezeigt, was wirklich wichtig ist.

Instagram / herecomeslenny Lennart Borchert, 2023

RTL Louisa und Lennart Borchert

RTL / Rolf Baumgartner GZSZ-Jo Gerner (Wolfgang Bahro), Yvonne (Gisa Zach) und Moritz (Lennart Borchert) bei der Beerdigung