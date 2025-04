Nach Streit: Yeliz Koc und Christina sind wieder Freundinnen

Yeliz Koc (31) und Christina Grass (36) sind wieder vereint! Nach jahrelanger Funkstille haben die beiden Realitystars ihre Freundschaft erneuert. In ihrer Instagram-Story verriet Yeliz, was passiert war: "Wir haben uns gestritten und danach etwa fünf Jahre keinen Kontakt mehr gehabt." Das Wiedersehen der beiden erfolgte beim Format The 50, das anscheinend eine besondere Rolle bei ihrer Versöhnung spielte. Seitdem stehen die beiden Frauen wieder täglich in Kontakt und genießen ihre erneuerte Verbindung.

Die Teilnahme an gleich zwei TV-Formaten scheint das Band zwischen Yeliz und Christina weiter gestärkt zu haben. Direkt nach "The 50" standen sie gemeinsam bei Prominent getrennt vor der Kamera, und die intensive Zeit brachte die ehemaligen Freundinnen wieder näher. Yeliz zeigte sich dankbar über die Wendung: "Das Schicksal hat uns wieder zusammengebracht." Damit profitieren die beiden nicht nur beruflich von ihren Auftritten im Reality-TV, sondern offenbar auch privat.

Yeliz und Christina, die beide durch das Format Der Bachelor bekannt wurden, galten früher als ein Herz und eine Seele. Besonders für Yeliz, die aktuell durch Trennungsgerüchte Schlagzeilen macht, scheint die Versöhnung mit ihrer alten Freundin sehr wichtig zu sein. Beide Influencerinnen teilen regelmäßig Einblicke in ihr Privatleben auf Social Media, doch über ihren Streit und die genauen Hintergründe hatten sie stets geschwiegen. Ihre Versöhnung zeigt jedoch, dass man alte Wunden heilen kann, und Fans sind gespannt, ob ihre Freundschaft nun wirklich von Dauer sein wird.

Instagram / christina_grass_ Christina Grass, Realitystar

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc, Februar 2025

