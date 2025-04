Trennungsindiz: Yeliz Koc und Jannik folgen sich nicht mehr

Gibt es bei Yeliz Koc (31) und Jannik Kontalis etwa Ärger im Paradies? Seit einigen Wochen ist es verdächtig ruhig auf den Social-Media-Profilen der Reality-TV-Stars. Seit ihrem abgebrochenen Paris-Urlaub zeigen sich die Turteltauben nicht mehr gemeinsam im Netz, weshalb einige Fans eine Krise vermuten. Nun gibt es jedoch Anzeichen dafür, dass bei Jannik und Yeliz vielleicht sogar schon alles aus und vorbei ist – die beiden folgen sich nicht mehr gegenseitig auf Instagram.

Zudem hat Yeliz vor wenigen Stunden alle gemeinsamen Pärchenfotos mit Jannik von ihrem Profil gelöscht. Der Influencer hat mittlerweile nachgezogen und auch sämtlichen gemeinsamen Couple-Content mit der 31-Jährigen entfernt. Zudem teilte der Ex von Gerda Lewis (32) einen kryptischen Beitrag. "In den letzten Monaten habe ich mich völlig verloren. [...] Zusätzlich habe ich mich von allem Negativen um mich herum getrennt. Ich will wieder lachen können und glücklich sein und dazu gehört leider auch manchmal loslassen", schreibt er zu einem Schnappschuss. Spielt er damit etwa auf eine Trennung von Yeliz an?

Weder Yeliz noch Jannik äußern sich zum jetzigen Zeitpunkt zu den Gerüchten. Doch auch ein abgesagter Urlaub in Finnland, von dem Yeliz vor wenigen Tagen berichtete, sorgte für Spekulationen über eine Liebeskrise. Eigentlich wollte das Paar in diesem Jahr gemeinsam nach Skandinavien reisen, doch die Mama der kleinen Snow Elanie Koc (3) berichtete von ihren Reiseplänen und erwähnte dabei nur "Mauritius im Mai". Scheint so, als sei der gemeinsame Trip längst abgesagt.

Instagram / jannikkontalis Yeliz Koc und Jannik Kontalis, TV-Stars

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc, Februar 2025

