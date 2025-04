Prinz Harrys Rückkehr nach London bringt den Hof in Aufruhr

Prinz Harry (40) hat London mit einem Überraschungsbesuch aufgewühlt: Ohne Vorankündigung landete er vor Kurzem in der britischen Hauptstadt, um vor dem Royal Courts of Justice an einer zweitägigen Anhörung teilzunehmen. Dort wird seine Klage gegen das britische Innenministerium verhandelt, das den Entzug seines polizeilichen Schutzes nach seinem Rückzug aus der königlichen Familie entschieden hatte. Obwohl sich sein Vater König Charles III. (76) zeitgleich auf britischem Boden befand und laut Mirror auf einen Staatsbesuch in Italien vorbereitete, war es zu keinem Treffen zwischen ihnen gekommen.

Am britischen Hof habe die zeitliche Nähe der Anhörung zu der offiziellen Italien-Reise von Charles für Spannungen gesorgt, wie ein Insider gegenüber der Daily Mail andeutete. Es sei unüblich, dass Mitglieder der Königsfamilie den Monarchen bei wichtigen Anlässen durch ihr Verhalten in den Schatten stellen. Stattdessen erwartet man in solchen Momenten Zurückhaltung im öffentlichen Auftreten. "Hat Harry alles über das königliche Protokoll vergessen?", fragte der Insider kritisch. Harrys Anwältin bemängelte im Berufungsverfahren indes, dass ihr Mandant durch die Sicherheitsentscheidung der britischen Behörde ungerecht behandelt werde. In der Anhörung wies sie darauf hin, dass das angewandte Verfahren spezifisch für Harry entworfen worden und weder ausgewogen noch gerecht sei. Obwohl Harry nicht verlangt, denselben Schutz wie früher zu erhalten, pocht er auf ein transparentes Verfahren, das die Sicherheitsrisiken korrekt abwägt.

Die Beziehung zwischen Harry und seinem Vater Charles bleibt offenbar schwierig. Seit seinem Rückzug aus seinen royalen Pflichten und seinem Umzug in die USA im Jahr 2020 mit seiner Frau Meghan (43) und den gemeinsamen Kindern Archie (5) und Lilibet (3) scheint die Distanz nicht nur geografisch. Bereits im vergangenen Jahr war Harry für Termine nach London gereist, ohne Charles zu treffen. Während ihrer letzten Begegnung suchte Harry allerdings den Kontakt, nachdem bekannt geworden war, dass sein Vater an Krebs erkrankt ist – scheinbar ohne nachhaltigen Erfolg.

John Phillips/Getty Images Prinz Harry und König Charles III. im April 2019

Getty Images König Charles und Prinz Harry, 2022

