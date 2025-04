Meghan und Prinz Harry wurden wohl zum Rücktritt gedrängt

Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43) haben sich im Januar 2020 dazu entschlossen, als hochrangige Mitglieder der britischen Königsfamilie zurückzutreten. Wie jetzt bekannt wurde, fühlte sich das Paar dabei "gezwungen", diesen Schritt zu gehen. Laut Harrys Anwälten stand die Entscheidung zur Diskussion, nachdem sie das Gefühl hatten, nicht ausreichend durch die Institution geschützt zu werden. Dies wurde im Rahmen einer aktuellen Anhörung zu Harrys Sicherheitsmaßnahmen in Großbritannien am 8. April vor einem Gericht in London dargelegt, wie nun People berichtet.

Der Herzog und die Herzogin von Sussex wollten trotz des Rücktritts weiterhin privat finanzierte royale Pflichten übernehmen, was jedoch nicht umgesetzt wurde. Seit dieser Entscheidung kämpft Harry vor Gericht um eine gerechte Bewertung seiner Sicherheitslage in Großbritannien. Dabei betonte sein Anwaltsteam, dass der Prinz keine Rückkehr zum früheren Schutzstatus als arbeitendes Mitglied der Königsfamilie anstrebe, sondern eine angemessene Umsetzung der bestehenden Richtlinien. Laut seiner Anwältin Shaheed Fatima KC sei Harry durch das RAVEC-Verfahren einer "unfairen und unrechtmäßigen Sonderbehandlung" ausgesetzt worden.

Der Streit um die Sicherheitsmaßnahmen unterstreicht die anhaltenden Spannungen in der Beziehung zwischen Harry und seinem Vater König Charles (76). Insbesondere nach dem Umzug von Harry und Meghan nach Kalifornien im Jahr 2020 hat sich der Kontakt der Familie spürbar reduziert. Während ihr Sohn Archie (5) noch in Großbritannien geboren wurde, erblickte die Tochter der beiden, Lilibet (3), bereits in den USA das Licht der Welt. Seitdem waren Harry und Meghan nur selten gemeinsam mit ihren Kindern in Großbritannien, zuletzt im Sommer 2022 zu den Feierlichkeiten des Platin-Jubiläums von Queen Elizabeth II. (✝96).

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, Mai 2024

Instagram / meghan Prinzessin Lilibet, Herzogin Meghan und Prinz Archie, März 2025

