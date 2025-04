Prinz Harry erscheint für Anhörung vor Gericht in London

Prinz Harry (40) ist zurück in London – allerdings nicht, um Zeit mit seiner Familie zu verbringen. Der Herzog von Sussex wurde am Dienstag vor dem Royal Courts of Justice gesichtet, wo er an einer zweitägigen Anhörung teilnimmt. Es geht um seinen jahrelangen Rechtsstreit mit der britischen Regierung. Harry möchte erreichen, dass ihm und seiner Familie auch nach ihrem Rückzug von den royalen Pflichten weiterhin staatlich finanzierter Polizeischutz bei Aufenthalten in Großbritannien zusteht. Der königliche Sprössling war bereits am Sonntag in der britischen Metropole gelandet, wie The Sun berichtet. Ein Treffen mit König Charles III. (76), der sich aktuell auf einem Staatsbesuch in Italien befindet, soll nicht stattgefunden haben.

Der Fall sorgt in der Öffentlichkeit seit Jahren für Schlagzeilen. Harrys Argumentation basiert auf der erhöhten Sicherheitsbedrohung, der seine Familie ausgesetzt sei. Nachdem Herzogin Meghans (43) Ehemann 2020 seinen Anspruch auf Polizeischutz verloren hatte, kämpft er in der Berufung gegen diese Entscheidung. Ein erstes Urteil fiel im Februar 2024 zu seinen Ungunsten aus. Die Richter des Court of Appeal überprüfen Harrys Vorwürfe jedoch erneut. Teile der Verhandlung vor dem Berufungsgericht finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, um sensible Informationen unter Verschluss zu halten.

Bereits in der Vergangenheit machte Harry deutlich, wie wichtig ihm das Wohlergehen seiner Familie ist. Seit seinem Umzug in die USA spürt er jedoch eine zunehmende Kluft zwischen sich und den anderen Royals. Die Beziehung zu seinem Vater und seinem Bruder Prinz William (42) gilt als angespannt. In verschiedenen Gesprächen hatte er mehrfach betont, wie schwer ihm der Rückzug aus Großbritannien gefallen sei. Harry lebt mittlerweile mit seiner Frau Meghan und den beiden gemeinsamen Kindern Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3) in Kalifornien.

ZUMAPRESS.com / MEGA Prinz Harry im April 2025

Instagram / meghan Prinz Harry und Herzogin Meghan, März 2025

