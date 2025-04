AYTO-Tano entschuldigt sich für "respektloses" Verhalten

Die vergangenen zwei Are You The One?-Folgen hatten es in sich. Unter anderem das Verhalten von Kandidat Tano stieß bei einigen seiner Mitstreiter, aber auch bei den Zuschauern, übel auf. Dafür möchte sich der TikToker nun in einem Statement auf Instagram aufrichtig entschuldigen. "Ich weiß, dass mein Verhalten bei AYTO sehr, sehr respektlos und beschämend war, nicht nur gegenüber Anna, sondern auch gegenüber mir selbst. Ich hatte die Szenen gar nicht mehr so im Kopf, wie sie gezeigt wurden. Das heißt, ich war selber von mir schockiert, als ich die Sachen gesehen habe und habe selber angefangen, mich zu schämen", gibt er zu verstehen.

Tano wisse selber, dass er einen "riesigen Fehler" gemacht und sich "sehr respektlos" verhalten habe. Da er die Zeit nicht zurückdrehen könne, sei das Einzige, was ihm bleibe, eine ehrliche Entschuldigung. "Ich kann ein dickes Sorry sagen an Anna, an euch, an Leute, die sich davon getriggert gefühlt haben", meint der 23-Jährige. Er wolle nun aus seinen Fehlern lernen und es "in Zukunft besser" machen. Immerhin seien Fehler menschlich und das Wichtigste dabei sei, sich zu reflektieren.

Grund für Tanos öffentliche Entschuldigung ist die Auseinandersetzung mit Mitstreiterin Anna. Die zwei sind sich in der Show sehr nahe gekommen und haben einander besser kennengelernt. In Folge 19 verschwindet der Social-Media-Star dann aber mit Kandidatin Tori im Boom-Boom-Room. In einem Vieraugengespräch erklärt er Anna am nächsten Morgen, dass zwischen ihnen nicht mehr als Knutscherei passiert sei – die Lüge löste Sophia Thomalla (35) in der Matching Night aber auf: Tori und Tano hatten Sex. Anschließend artete es zwischen Tano und Anna in einen Streit aus, in dem sie ihm vorwarf, sie respektlos behandelt zu haben. Er empfand sein Verhalten ihr gegenüber zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht respektlos.

Instagram / annaoliviax Anna, "Are You The One?"-Kandidatin 2025

RTL "Are You The One?"-Kandidatin Tori

