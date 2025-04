Zerstört das Boom-Boom-Room-Abenteuer diese AYTO-Romanzen?

Es knistert gewaltig zwischen den Teilnehmern der Realityshow Are You The One? – doch nicht immer folgt auf die Funken auch ein Happy End. In der jüngsten Episode landen sowohl Dion und Sophia als auch Tano und Tori im Bett des berüchtigten Boom-Boom-Rooms, was so manche Konstellation gewaltig durcheinanderbringt. Besonders davon getroffen scheinen Chiara und Anna, die zuvor eine Verbindung zu den beiden Männern aufgebaut haben. "Ist ja nicht so, als hätten die uns beide nicht auch gefragt, ob wir mitgehen, tagelang. Aber wenn es dann halt nach ein paar Tagen nicht funktioniert, wie sie wollen, dann nehmen sie sich halt die, mit denen es geht", meint Anna im Vieraugengespräch mit Chiara.

Dion versucht anschließend, trotz des Geschlechtsverkehrs mit seiner Mistreiterin, bei Chiara noch eine zweite Chance zu bekommen. Doch die Brünette macht deutlich, dass es dazu nicht kommen wird. Sie hatte ihm bereits im Voraus deutlich gemacht, dass wenn er in der Privatsuite Sex haben sollte, die Sache mit ihm gelaufen sei. "Ich habe dir eine Sache gesagt, und genau das hast du gemacht", sagt sie und betont: "Deswegen bist du weder mein Perfect Match, noch sonst irgendwas." Auch Tano und Anna sprechen über die Geschehnisse – die Brünette fühlt sich respektlos behandelt. Doch anders als sein Show-Kollege bittet er nicht um Entschuldigung. Nachdem rausgekommen war, dass er und Tori tatsächlich miteinander geschlafen haben, behauptet er im Gespräch mit Anna zum einen, dass er nicht gewusst habe, dass Kameras ihren Spaß aufzeichnen würden. Außerdem gibt er zu verstehen, dass er an seinem Verhalten nichts respektlos empfinde. Anschließend ziehen sie einen Schlussstrich. "Es wurde alles gesagt zwischen uns. Wir kommen da nicht auf einen Nenner. Das Ding ist durch", erklärt Anna.

Liebeschaos, Tränen, Eifersuchtsdramen – bei "Are You The One?" sind emotionale Achterbahnfahrten keine Ausnahme. In der 2020 erstmals von RTL ausgestrahlten Realityshow geht es längst nicht nur um Selbstdarstellung und Matching-Strategien, sondern um echte Gefühle, gebrochene Herzen und das ständige Hin und Her zwischen Lust und Loyalität. Sicher ist dabei nur eins: Der Weg zum Perfect Match ist keine romantische Spazierfahrt, sondern ein emotionales Minenfeld, das mit jeder Entscheidung neu vermessen wird. Und irgendwo dazwischen – ganz vielleicht – wartet die große Liebe. Oder zumindest ein bisschen mehr Bildschirmzeit.

