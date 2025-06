"AYTO"-Liebe: Ziehen Anna und Tano schon zusammen?

Seit Anfang des Jahres sind Tano und Anna, beide bekannt aus der Reality-Show Are You The One?, ein Paar. Doch noch lebt das Paar nicht zusammen. Während Anna in Köln zu Hause ist, hat Tano seine Wohnung in Siegen, was etwa eine Stunde Fahrzeit zwischen den beiden bedeutet. In einem Interview mit Promiflash wurde Anna darauf angesprochen, ob das Paar schon über einen gemeinsamen Haushalt nachdenkt. Sie erklärte: "Wir sind eher die, die das langsam angehen lassen, würde ich sagen. Aber es ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass das vielleicht in den nächsten Monaten passieren könnte."

Die beiden scheinen ihre Beziehung trotz der Entfernung gut zu meistern. Laut Anna ist es für sie beide wichtig, nichts zu überstürzen und in ihrem eigenen Tempo voranzugehen. Dennoch ist offenbar nicht ausgeschlossen, dass sie bald den nächsten Schritt wagen und zusammenziehen. Die beiden verbringen ohnehin viel Zeit miteinander, wenn sie die Distanz zwischen ihren Wohnorten überwinden, was zeigt, dass sie bereit sind, in ihre Beziehung zu investieren. Wie Anna verriet, genießt sie die aktuellen Umstände, scheint jedoch auch offen für Veränderung zu sein.

Nachdem sich ihre Beziehung angebahnt hatte, als sich die beiden mehrfach nach den Dreharbeiten der Show trafen, scheinen sie seit Jahresbeginn ausgesprochen harmonisch miteinander umzugehen. Anna und Tano haben nicht nur die Familien des jeweils anderen kennengelernt, sondern auch ihre Zuneigung durch Reisen gestärkt. Dass Tano einige Zeit gebraucht hat, um Annas Herz zu erobern, spricht für seinen Einsatz. Heute präsentieren sie sich als glückliches Paar, das zwar privates Glück betont, dabei aber keine Eile hat, den nächsten großen Schritt zu tun.

Anzeige Anzeige

Instagram / annaoliviax Anna, "Are You The One?"-Kandidatin 2025

Anzeige Anzeige

RTL, RTL Collage: "Are You The One?"-Kandidaten Tano und Anna

Anzeige Anzeige